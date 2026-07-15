В Рыбинске на слиянии Волги и Черемухи в Казанском районе создают ландшафтный парк "Рыбинская гавань". Проект победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, что позволило привлечь федеральный грант в размере 107 млн рублей.
Сейчас строители занимаются планировкой участка и заменяют грунт на плодородный. Парк спроектировали в корабельной тематике: пространство будет двухуровневым. Для горожан здесь подготовят прогулочные дорожки, установят скамейки, современное освещение, систему видеонаблюдения и звуковое сопровождение, а также обустроят детский городок.
Чтобы жители могли легко добраться до новой зоны отдыха, городские власти отремонтируют дорогу по Волжской набережной за счет местного бюджета. Завершить все работы планируют в следующем году.
|Показатель
|Значение
|Сумма гранта на парк "Рыбинская гавань"
|107 млн рублей
|Общее число победных проектов области
|23 проекта
|Общий объем привлеченных средств
|более 1,6 млрд рублей
Помимо Рыбинска, федеральные деньги сейчас вкладывают в благоустройство Данилова, Мышкина, Переславля-Залесского, Вятского и Пошехонья. Всего в регионе по проекту "Формирование комфортной городской среды" обновляют около 20 общественных пространств. Например, в Борисоглебском уже открыли обновленный парк на улице Солнечной с новыми спортивными и детскими площадками. Аналогичные работы близится к завершению в Любиме, Пречистом и Красных Ткачах.
"Участие во всероссийских конкурсах, нацпроектах и федеральных грантах стало незаменимым инструментом по развитию территорий нашей области. Оно позволяет ощутимо снизить нагрузку на бюджеты, опережающими темпами подарить людям новые набережные, парки, спортивные и детские площадки", — отметил председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области Артем Молчанов.
Для обычного горожанина или жителя поселка такие проекты означают появление качественных мест для прогулок и семейного отдыха в шаговой доступности. Когда развитие территории финансируется за счет федеральных грантов, нагрузка на местный бюджет снижается, что позволяет направлять городские деньги на другие нужды — например, на ремонт подъездных дорог, как в случае с Волжской набережной в Рыбинске.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.