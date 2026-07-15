Корабельная романтика на берегу: каким станет Казанский район Рыбинска после благоустройства

В Рыбинске на слиянии Волги и Черемухи в Казанском районе создают ландшафтный парк "Рыбинская гавань". Проект победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, что позволило привлечь федеральный грант в размере 107 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Рыбинск, Ярославская область, Волжская набережная

Сейчас строители занимаются планировкой участка и заменяют грунт на плодородный. Парк спроектировали в корабельной тематике: пространство будет двухуровневым. Для горожан здесь подготовят прогулочные дорожки, установят скамейки, современное освещение, систему видеонаблюдения и звуковое сопровождение, а также обустроят детский городок.

Чтобы жители могли легко добраться до новой зоны отдыха, городские власти отремонтируют дорогу по Волжской набережной за счет местного бюджета. Завершить все работы планируют в следующем году.

Показатель Значение Сумма гранта на парк "Рыбинская гавань" 107 млн рублей Общее число победных проектов области 23 проекта Общий объем привлеченных средств более 1,6 млрд рублей

Помимо Рыбинска, федеральные деньги сейчас вкладывают в благоустройство Данилова, Мышкина, Переславля-Залесского, Вятского и Пошехонья. Всего в регионе по проекту "Формирование комфортной городской среды" обновляют около 20 общественных пространств. Например, в Борисоглебском уже открыли обновленный парк на улице Солнечной с новыми спортивными и детскими площадками. Аналогичные работы близится к завершению в Любиме, Пречистом и Красных Ткачах.

"Участие во всероссийских конкурсах, нацпроектах и федеральных грантах стало незаменимым инструментом по развитию территорий нашей области. Оно позволяет ощутимо снизить нагрузку на бюджеты, опережающими темпами подарить людям новые набережные, парки, спортивные и детские площадки", — отметил председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области Артем Молчанов.

Почему это важно для жителей

Для обычного горожанина или жителя поселка такие проекты означают появление качественных мест для прогулок и семейного отдыха в шаговой доступности. Когда развитие территории финансируется за счет федеральных грантов, нагрузка на местный бюджет снижается, что позволяет направлять городские деньги на другие нужды — например, на ремонт подъездных дорог, как в случае с Волжской набережной в Рыбинске.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова