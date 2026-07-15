Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей

За первое полугодие 2026 года выплаты при рождении двойни и тройни получили 70 семей Красноярского края. Пособие перечислили родителям 141 ребенка.

Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info Мама с коляской

Сумма поддержки зависит от места жительства из-за районного коэффициента. Базовый размер выплаты составляет 74 506 рублей, но итоговые суммы на каждого ребенка выше:

Территория Сумма выплаты на одного ребенка Красноярск и большинство округов края 96 859 рублей Норильск 134 112 рублей

Большинство пособий назначили проактивно. Соцзащита сама отслеживает данные из ЗАГСов, связывается с родителями и переводит деньги без подачи заявлений. С июля 2023 года этот механизм работает по инициативе губернатора Михаила Котюкова.

"Мы внедряем в свою работу принципы семейноцентричности. Государство должно подстраиваться под ритм жизни семьи, а не наоборот. Мы берём на себя оформление документов, чтобы семьи могли посвятить это время заботе о детях", — пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Семья Ксении и Алексея из Красноярска, у которых родились два сына, получила деньги именно так. По словам Ксении, родители не изучали меры поддержки заранее, поэтому звонок из соцзащиты стал неожиданностью, а отсутствие необходимости ехать в ведомство упростило ситуацию.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если выплата не пришла автоматически?

Родители могут подать заявление самостоятельно. Срок обращения — до трех лет с момента рождения детей.

От чего зависит размер выплаты?

Итоговая сумма складывается из базовой ставки и районного коэффициента, который учитывает тяжелые климатические условия проживания в разных частях края.