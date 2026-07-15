Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушка для молодых: анализы, которые необходимо сдать каждому мужчине до 30 лет
Дачникам обещают дешевый свет, но есть нюанс: максимальная экономия потребует одного простого шага
Корабельная романтика на берегу: каким станет Казанский район Рыбинска после благоустройства
На заправку не стоят часами: неожиданный разворот ситуации в Калмыкии и ряде областей страны
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Больше никаких бесконечных очередей: Алтайский край изменит работу больниц и школ
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Луна берёт власть в середине июля: трём знакам повезёт больше всего, остальным — слушайте интуицию
Радиация снижена до минимума: новый стандарт обследования в регионе облегчит жизнь пациентам

Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей

Россия » Сибирь » Красноярск

За первое полугодие 2026 года выплаты при рождении двойни и тройни получили 70 семей Красноярского края. Пособие перечислили родителям 141 ребенка.

Мама с коляской
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Мама с коляской

Сумма поддержки зависит от места жительства из-за районного коэффициента. Базовый размер выплаты составляет 74 506 рублей, но итоговые суммы на каждого ребенка выше:

Территория Сумма выплаты на одного ребенка
Красноярск и большинство округов края 96 859 рублей
Норильск 134 112 рублей

Большинство пособий назначили проактивно. Соцзащита сама отслеживает данные из ЗАГСов, связывается с родителями и переводит деньги без подачи заявлений. С июля 2023 года этот механизм работает по инициативе губернатора Михаила Котюкова.

"Мы внедряем в свою работу принципы семейноцентричности. Государство должно подстраиваться под ритм жизни семьи, а не наоборот. Мы берём на себя оформление документов, чтобы семьи могли посвятить это время заботе о детях", — пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Семья Ксении и Алексея из Красноярска, у которых родились два сына, получила деньги именно так. По словам Ксении, родители не изучали меры поддержки заранее, поэтому звонок из соцзащиты стал неожиданностью, а отсутствие необходимости ехать в ведомство упростило ситуацию.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если выплата не пришла автоматически?

Родители могут подать заявление самостоятельно. Срок обращения — до трех лет с момента рождения детей.

От чего зависит размер выплаты?

Итоговая сумма складывается из базовой ставки и районного коэффициента, который учитывает тяжелые климатические условия проживания в разных частях края.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Живая изгородь, которую не надо стричь: приносит десерты, тень и меняет цвет листьев
Садоводство, цветоводство
Живая изгородь, которую не надо стричь: приносит десерты, тень и меняет цвет листьев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад реализует стратегию истощения Украины, не считая вероятной её победу Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Корабельная романтика на берегу: каким станет Казанский район Рыбинска после благоустройства
На заправку не стоят часами: неожиданный разворот ситуации в Калмыкии и ряде областей страны
Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Больше никаких бесконечных очередей: Алтайский край изменит работу больниц и школ
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Луна берёт власть в середине июля: трём знакам повезёт больше всего, остальным — слушайте интуицию
Радиация снижена до минимума: новый стандарт обследования в регионе облегчит жизнь пациентам
Птицы буквально летят под колеса: трасса Р-23 в Псковской области обрекла колонию на гибель
Не каждая ссадина хочет заживать: врачи назвали признак, который нельзя оставлять без внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.