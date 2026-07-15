Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей

За первое полугодие 2026 года выплаты при рождении двойни и тройни получили 70 семей Красноярского края. Пособие перечислили родителям 141 ребенка.
Сумма поддержки зависит от места жительства из-за районного коэффициента. Базовый размер выплаты составляет 74 506 рублей, но итоговые суммы на каждого ребенка выше:
|Территория
|Сумма выплаты на одного ребенка
|Красноярск и большинство округов края
|96 859 рублей
|Норильск
|134 112 рублей
Большинство пособий назначили проактивно. Соцзащита сама отслеживает данные из ЗАГСов, связывается с родителями и переводит деньги без подачи заявлений. С июля 2023 года этот механизм работает по инициативе губернатора Михаила Котюкова.
"Мы внедряем в свою работу принципы семейноцентричности. Государство должно подстраиваться под ритм жизни семьи, а не наоборот. Мы берём на себя оформление документов, чтобы семьи могли посвятить это время заботе о детях", — пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Семья Ксении и Алексея из Красноярска, у которых родились два сына, получила деньги именно так. По словам Ксении, родители не изучали меры поддержки заранее, поэтому звонок из соцзащиты стал неожиданностью, а отсутствие необходимости ехать в ведомство упростило ситуацию.
Родители могут подать заявление самостоятельно. Срок обращения — до трех лет с момента рождения детей.
Итоговая сумма складывается из базовой ставки и районного коэффициента, который учитывает тяжелые климатические условия проживания в разных частях края.
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