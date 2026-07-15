Больше никаких бесконечных очередей: Алтайский край изменит работу больниц и школ

В Алтайском крае расширяют применение инструментов бережливого производства. Теперь методы оптимизации рабочих процессов, которые раньше использовали только заводы и агрохолдинги, внедряют в школах, больницах и детских садах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Консультация врача с пациенткой у стойки

Представители регионального правительства приняли участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика". Основной темой стала работа 17 отраслевых программ, которые должны изменить структуру экономики в ближайшие годы. В частности, обсуждали опыт Ленинградской области, Краснодарского края и Башкортостана по снижению производственных потерь.

"Мы будем учитывать эту информацию при дальнейшей работе в Алтайском крае", — сообщил замминистра экономического развития региона, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.

От заводов к соцсфере

На текущий момент в федеральном проекте "Производительность труда" участвуют 114 компаний Алтайского края. С 2025 года программа охватила социальную сферу. Это означает, что медицинские учреждения и культурные центры начинают перестраивать внутреннюю логистику, чтобы сократить очереди и ускорить обслуживание посетителей.

Для анализа процессов и обучения персонала используется ИТ-платформа производительность.рф. Там собраны инструменты диагностики бизнеса и методические рекомендации.

Условия участия

В проект могут войти предприятия базовых несырьевых отраслей: сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ, строительства, туризма и обрабатывающих производств. Главным критерием является финансовый порог выручки.

Отрасль Минимальная выручка в год Общая промышленность, АПК, ЖКХ, транспорт от 400 млн рублей Туристическая сфера от 180 млн рублей

Подать заявку можно через сайт проекта. В Алтайском крае консультируют в Региональном центре компетенций: по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или через почту innov@alregn.ru.

Риски формального подхода

Ранее представители края участвовали в стратегической сессии в Москве, организованной Федеральным центром компетенций (ФЦК). Основной проблемой, которую обсуждали участники из десяти регионов, стал риск "формализма". Эксперты искали способы закрепить результат так, чтобы после ухода консультантов предприятия не вернулись к старым, неэффективным методам работы.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов