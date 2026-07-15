Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушка для молодых: анализы, которые необходимо сдать каждому мужчине до 30 лет
Дачникам обещают дешевый свет, но есть нюанс: максимальная экономия потребует одного простого шага
Корабельная романтика на берегу: каким станет Казанский район Рыбинска после благоустройства
На заправку не стоят часами: неожиданный разворот ситуации в Калмыкии и ряде областей страны
Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Луна берёт власть в середине июля: трём знакам повезёт больше всего, остальным — слушайте интуицию
Радиация снижена до минимума: новый стандарт обследования в регионе облегчит жизнь пациентам

Больше никаких бесконечных очередей: Алтайский край изменит работу больниц и школ

Россия » Сибирь » Барнаул

В Алтайском крае расширяют применение инструментов бережливого производства. Теперь методы оптимизации рабочих процессов, которые раньше использовали только заводы и агрохолдинги, внедряют в школах, больницах и детских садах.

Консультация врача с пациенткой у стойки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Консультация врача с пациенткой у стойки

Представители регионального правительства приняли участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика". Основной темой стала работа 17 отраслевых программ, которые должны изменить структуру экономики в ближайшие годы. В частности, обсуждали опыт Ленинградской области, Краснодарского края и Башкортостана по снижению производственных потерь.

"Мы будем учитывать эту информацию при дальнейшей работе в Алтайском крае", — сообщил замминистра экономического развития региона, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.

От заводов к соцсфере

На текущий момент в федеральном проекте "Производительность труда" участвуют 114 компаний Алтайского края. С 2025 года программа охватила социальную сферу. Это означает, что медицинские учреждения и культурные центры начинают перестраивать внутреннюю логистику, чтобы сократить очереди и ускорить обслуживание посетителей.

Для анализа процессов и обучения персонала используется ИТ-платформа производительность.рф. Там собраны инструменты диагностики бизнеса и методические рекомендации.

Условия участия

В проект могут войти предприятия базовых несырьевых отраслей: сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ, строительства, туризма и обрабатывающих производств. Главным критерием является финансовый порог выручки.

Отрасль Минимальная выручка в год
Общая промышленность, АПК, ЖКХ, транспорт от 400 млн рублей
Туристическая сфера от 180 млн рублей

Подать заявку можно через сайт проекта. В Алтайском крае консультируют в Региональном центре компетенций: по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или через почту innov@alregn.ru.

Риски формального подхода

Ранее представители края участвовали в стратегической сессии в Москве, организованной Федеральным центром компетенций (ФЦК). Основной проблемой, которую обсуждали участники из десяти регионов, стал риск "формализма". Эксперты искали способы закрепить результат так, чтобы после ухода консультантов предприятия не вернулись к старым, неэффективным методам работы.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Живая изгородь, которую не надо стричь: приносит десерты, тень и меняет цвет листьев
Садоводство, цветоводство
Живая изгородь, которую не надо стричь: приносит десерты, тень и меняет цвет листьев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад реализует стратегию истощения Украины, не считая вероятной её победу Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Корабельная романтика на берегу: каким станет Казанский район Рыбинска после благоустройства
На заправку не стоят часами: неожиданный разворот ситуации в Калмыкии и ряде областей страны
Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Больше никаких бесконечных очередей: Алтайский край изменит работу больниц и школ
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Луна берёт власть в середине июля: трём знакам повезёт больше всего, остальным — слушайте интуицию
Радиация снижена до минимума: новый стандарт обследования в регионе облегчит жизнь пациентам
Птицы буквально летят под колеса: трасса Р-23 в Псковской области обрекла колонию на гибель
Не каждая ссадина хочет заживать: врачи назвали признак, который нельзя оставлять без внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.