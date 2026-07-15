Радиация снижена до минимума: новый стандарт обследования в регионе облегчит жизнь пациентам

В региональные больницы поступил новый цифровой флюорограф. Оборудование заменило устаревшие аналоговые аппараты в рамках программы модернизации первичного звена. Российская разработка уже прошла "обкатку": обследование на ней завершили более 200 пациентов. Врачи получили инструмент, позволяющий снайперски выявлять патологии легких на этапах, когда болезнь еще не успела нанести необратимый урон организму.

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Цифра против пленки: точность без лишней радиации

Новый стационарный комплекс выдает до 50 снимков в смену. Главное отличие от "дедовских" методов — качество картинки. Вместо размытых пятен на пленке врач видит детализированное изображение на мониторе. Программное обеспечение позволяет вращать кадр, менять контрастность, увеличивать подозрительные участки и работать в негативе. Такое техническое оснащение сводит риск врачебной ошибки к минимуму.

"Современные цифровые детекторы позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента в разы по сравнению с аналоговыми аппаратами. Это делает диагностику безопаснее, при этом информативность снимка только растет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Аппарат произведен в России. Это прямой результат импортозамещения в секторе высоких технологий. Для установки флюорографа клиника полностью перестроила помещение: обновили отделку и систему защиты в соответствии с жесткими радиационными стандартами. Ранний скрининг теперь доступен без очередей и поездок в областные центры.

Параметр Цифровой флюорограф Пропускная способность 50 человек в смену Обработка снимка Цифровое масштабирование, инверсия Лучевая нагрузка Минимальная по сравнению с аналогами

Флюорография как обязательный ежегодный скрининг

Врачи настаивают: исследование легких раз в год — это не бюрократия, а вопрос жизни. Флюорография "ловит" туберкулез и онкологические процессы на стадиях, когда симптомов еще нет. Внедрение таких аппаратов — часть масштабной стратегии по увеличению продолжительности жизни. Даже в отдаленных районах, где раньше был дефицит техники, сегодня упростили доступ к врачам.

"Туберкулез сегодня перестал быть болезнью маргинальных слоев. Ежегодное обследование необходимо всем без исключения, так как здоровье легких напрямую зависит от качества воздуха и вредных привычек", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Благодаря высокой четкости снимков врачи могут заметить мельчайшие затемнения или изменения сосудистого рисунка. Это критически важно для пациентов из групп риска. Своевременное начало терапии при обнаружении новообразований кратно повышает шансы на ремиссию. Качественная диагностика — это база, на которой стоит вся современная медицина.

"Диспансеризация и плановая проверка — это единственный способ не пропустить начало серьезного заболевания. Новый флюорограф позволяет проводить эти процедуры быстро и с высокой достоверностью", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о флюорографии

Как часто нужно проходить флюорографию?

Согласно клиническим рекомендациям, взрослым здоровым людям диагностику необходимо делать один раз в год.

Вредно ли облучение при цифровом методе?

Доза облучения при цифровой флюорографии ничтожна и сопоставима с фоновым природным излучением, которое человек получает за несколько дней жизни.

Видит ли аппарат онкологию на ранней стадии?

Да, высокое разрешение цифровых снимков позволяет выявлять новообразования размером в несколько миллиметров, что критично для успешного лечения.

Нужна ли специальная подготовка к процедуре?

Никакой диеты или ограничений не требуется. Достаточно снять металлические украшения и одежду с металлическими элементами в области грудной клетки.

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