Птицы буквально летят под колеса: трасса Р-23 в Псковской области обрекла колонию на гибель

В деревне Аристово Опочецкого района Псковской области пытаются спасти колонию белых аистов, которые гибнут на федеральной трассе Р-23. Орнитологи просят ограничить скорость автомобилей до 40 км/ч в период гнездования, но власти считают текущий режим оптимальным.
Деревня Аристово уникальна для региона и России: здесь насчитывается 20 гнезд. Половина из них расположены прямо вдоль дороги, где проходит интенсивный поток машин. Из-за особенностей полета аисты взлетают медленно и по пологой траектории, что делает их легкой мишенью для водителей.
|Параметр
|Значение
|Количество гнезд в Аристово
|20
|Текущий лимит скорости (Росавтодор)
|70 км/ч
|Запрашиваемый лимит (орнитологи)
|40 км/ч
В 2025 году на въезде в деревню установили предупреждающий знак "Внимание! Аисты". Однако отсутствие стационарных камер контроля скорости приводит к тому, что водители фактически игнорируют даже установленный лимит в 70 км/ч. Птицы продолжают получать тяжелые травмы или погибать под колесами.
Руководитель центра помощи птицам "Дом белого аиста" Марина Сиденко несколько лет пытается добиться реального снижения скорости. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области на эти просьбы ответили отказом.
"Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области считает действующие на настоящий момент ограничения максимальной скорости движения транспортных средств в Аристово оптимальными для дорожного движения, а введение дополнительного ограничения скоростного режима до 40 км/час на данном участке безосновательным", — сообщили в ведомстве.
Основным аргументом властей стало отсутствие официальной статистики по сбитым птицам. Марина Сиденко считает этот довод несостоятельным, так как водители крайне редко вызывают ГИБДД при наезде на птицу, в отличие от столкновений с крупными животными.
"Думается, что если такие зафиксированные случаи у них имеются, то они единичные за всю историю Госавтоинспекции Псковской области. Аист — это не лось, сбивая его никто не вызывает ГИБДД", — заметила Марина Сиденко.
Орнитологи уверены: отсутствие бумажных отчетов не означает отсутствие проблемы. Без реального контроля скорости одна из крупнейших в стране колоний аистов может сократиться.
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