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Птицы буквально летят под колеса: трасса Р-23 в Псковской области обрекла колонию на гибель

Россия » Северо-Запад » Псков

В деревне Аристово Опочецкого района Псковской области пытаются спасти колонию белых аистов, которые гибнут на федеральной трассе Р-23. Орнитологи просят ограничить скорость автомобилей до 40 км/ч в период гнездования, но власти считают текущий режим оптимальным.

Белый аист (Ciconia ciconia) в Мадриде, Испания.
Фото: commons.wikimedia.org by Carlos Delgado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белый аист (Ciconia ciconia) в Мадриде, Испания.

Деревня Аристово уникальна для региона и России: здесь насчитывается 20 гнезд. Половина из них расположены прямо вдоль дороги, где проходит интенсивный поток машин. Из-за особенностей полета аисты взлетают медленно и по пологой траектории, что делает их легкой мишенью для водителей.

Параметр Значение
Количество гнезд в Аристово 20
Текущий лимит скорости (Росавтодор) 70 км/ч
Запрашиваемый лимит (орнитологи) 40 км/ч

В 2025 году на въезде в деревню установили предупреждающий знак "Внимание! Аисты". Однако отсутствие стационарных камер контроля скорости приводит к тому, что водители фактически игнорируют даже установленный лимит в 70 км/ч. Птицы продолжают получать тяжелые травмы или погибать под колесами.

Руководитель центра помощи птицам "Дом белого аиста" Марина Сиденко несколько лет пытается добиться реального снижения скорости. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области на эти просьбы ответили отказом.

"Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области считает действующие на настоящий момент ограничения максимальной скорости движения транспортных средств в Аристово оптимальными для дорожного движения, а введение дополнительного ограничения скоростного режима до 40 км/час на данном участке безосновательным", — сообщили в ведомстве.

Основным аргументом властей стало отсутствие официальной статистики по сбитым птицам. Марина Сиденко считает этот довод несостоятельным, так как водители крайне редко вызывают ГИБДД при наезде на птицу, в отличие от столкновений с крупными животными.

"Думается, что если такие зафиксированные случаи у них имеются, то они единичные за всю историю Госавтоинспекции Псковской области. Аист — это не лось, сбивая его никто не вызывает ГИБДД", — заметила Марина Сиденко.

Орнитологи уверены: отсутствие бумажных отчетов не означает отсутствие проблемы. Без реального контроля скорости одна из крупнейших в стране колоний аистов может сократиться.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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