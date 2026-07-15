Бюджету пришлось сэкономить: в Дагестане нашли способ быстро обновить мебель в сельских школах

Школы и детские сады Дагестана, расположенные в отдаленных районах отгонного животноводства, оснастят мебелью и инвентарем, которые выпустят в исправительной колонии №7 Кумторкалинского района.
О деталях сотрудничества договорились начальник ИК-7 Шахбан Магдиев и директор ГКУ РД "ЦОДОУ ЗОЖ" Магомедшапи Джахбаров. В колонии уже работают цеха по пошиву изделий, дерево- и металлообработке.
Для образовательных учреждений планируют изготовить парты, стулья, шкафы, матрасы и постельные принадлежности. Также производство обеспечит школы ограждениями и элементами благоустройства пришкольных территорий.
|Категория продукции
|Что будет изготовлено
|Текстиль
|Матрасы, постельные принадлежности
|Инфраструктура
|Ограждения, элементы благоустройства
Такой формат закупок упрощает процесс оснащения школ. Пенитенциарная система может выступать единственным поставщиком товаров для государственных нужд, что позволяет избежать длительных конкурсных процедур и сократить расходы бюджета.
"Предметом сотрудничества станет размещение заказов на производство востребованной продукции для нужд школ и детских садов, расположенных на удаленных землях отгонного животноводства", — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
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