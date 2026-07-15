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Бюджету пришлось сэкономить: в Дагестане нашли способ быстро обновить мебель в сельских школах

Россия » Юг » Махачкала

Школы и детские сады Дагестана, расположенные в отдаленных районах отгонного животноводства, оснастят мебелью и инвентарем, которые выпустят в исправительной колонии №7 Кумторкалинского района.

Пустой школьный класс с перевернутыми стульями и карандашом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с перевернутыми стульями и карандашом

О деталях сотрудничества договорились начальник ИК-7 Шахбан Магдиев и директор ГКУ РД "ЦОДОУ ЗОЖ" Магомедшапи Джахбаров. В колонии уже работают цеха по пошиву изделий, дерево- и металлообработке.

Для образовательных учреждений планируют изготовить парты, стулья, шкафы, матрасы и постельные принадлежности. Также производство обеспечит школы ограждениями и элементами благоустройства пришкольных территорий.

МебельПарты, стулья, шкафы
Категория продукции Что будет изготовлено
Текстиль Матрасы, постельные принадлежности
Инфраструктура Ограждения, элементы благоустройства

Такой формат закупок упрощает процесс оснащения школ. Пенитенциарная система может выступать единственным поставщиком товаров для государственных нужд, что позволяет избежать длительных конкурсных процедур и сократить расходы бюджета.

"Предметом сотрудничества станет размещение заказов на производство востребованной продукции для нужд школ и детских садов, расположенных на удаленных землях отгонного животноводства", — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Заказы от Министерства образования и науки региона создадут новые рабочие места для осужденных. Это поможет им освоить рабочие специальности и заработать средства для выплаты компенсаций по судебным искам пострадавшим гражданам.

Стороны согласовали график поставок, чтобы успеть подготовить учебные заведения к новому сезону.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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