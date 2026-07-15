Дышать станет совсем иначе: Улан-Удэ изменит работу трех городских котельных навсегда

В Улан-Удэ устанавливают электрофильтры на трех городских котельных. Оборудование монтируют в микрорайонах Забайкальский, Тальцы и в переулке Псковском. Работы идут в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Промышленные выбросы на закате

Специалисты монтируют устройства на опорных конструкциях. Эти элементы изготовили на Улан-Удэнском приборостроительном объединении, сообщили в администрации города.

Объект установки Расположение Котельная №1 Мкр. Забайкальский Котельная №2 Мкр. Тальцы Котельная №3 Переулок Псковский

Электрофильтры должны снизить объем вредных выбросов в атмосферу, что особенно критично для жилых массивов, где котельные расположены в непосредственной близости от домов.

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