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Дышать станет совсем иначе: Улан-Удэ изменит работу трех городских котельных навсегда

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

В Улан-Удэ устанавливают электрофильтры на трех городских котельных. Оборудование монтируют в микрорайонах Забайкальский, Тальцы и в переулке Псковском. Работы идут в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

Промышленные выбросы на закате
Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Промышленные выбросы на закате

Специалисты монтируют устройства на опорных конструкциях. Эти элементы изготовили на Улан-Удэнском приборостроительном объединении, сообщили в администрации города.

Объект установки Расположение
Котельная №1 Мкр. Забайкальский
Котельная №2 Мкр. Тальцы
Котельная №3 Переулок Псковский

Электрофильтры должны снизить объем вредных выбросов в атмосферу, что особенно критично для жилых массивов, где котельные расположены в непосредственной близости от домов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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