Дышать станет совсем иначе: Улан-Удэ изменит работу трех городских котельных навсегда

В Улан-Удэ устанавливают электрофильтры на трех городских котельных. Оборудование монтируют в микрорайонах Забайкальский, Тальцы и в переулке Псковском. Работы идут в рамках федерального проекта "Чистый воздух".
Специалисты монтируют устройства на опорных конструкциях. Эти элементы изготовили на Улан-Удэнском приборостроительном объединении, сообщили в администрации города.
|Объект установки
|Расположение
|Котельная №1
|Мкр. Забайкальский
|Котельная №2
|Мкр. Тальцы
|Котельная №3
|Переулок Псковский
Электрофильтры должны снизить объем вредных выбросов в атмосферу, что особенно критично для жилых массивов, где котельные расположены в непосредственной близости от домов.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.