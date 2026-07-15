Якутское село Сунтар ждет перезагрузка: новые сети в северном регионе исключат риск замерзания

В якутском селе Сунтар начнется финальная стадия переустройства системы водоснабжения. В 2026–2027 годах здесь проложат почти 13 километров магистральных сетей и запустят мощную насосную станцию. Развитие коммунального хозяйства идет в рамках федерального проекта по модернизации инфраструктуры, поддержанного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ водоснабжение

Артерии для районного центра

Второй этап работ подразумевает создание единого кольца водоснабжения. Инженеры планируют проложить 12,8 километра труб закрытого типа. Это позволит избежать промерзания и внешних повреждений, что критически важно в условиях вечной мерзлоты. Новая насосная станция станет "сердцем" комплекса, обеспечивая стабильное давление в системе даже в пиковые часы потребления.

"Масштабные работы в Сунтаре — это часть общей стратегии по выравниванию уровня жизни в глубинке и крупных городах. Когда в селе появляется централизованная вода, это не только комфорт, но и стимул для частного строительства, снижающий стоимость содержания жилья в Якутии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр проекта Значение / Итог Протяженность новых сетей 12,8 километра Тип кольцевания Закрытый магистральный Ключевой объект Современная насосная станция

Преемственность технологий

Нынешняя стройка — логичное продолжение первого этапа, завершенного в 2023 году. Тогда в селе ввели в строй очистные сооружения и станцию мощностью 1100 кубометров в сутки. Однако охватить все сопки и жилые кварталы сразу было невозможно. Сейчас власти устраняют "тупиковые" зоны, где вода могла застаиваться, переводя весь Сунтар на качественный ресурс.

"Закольцовка сетей решает главную проблему северных сел — надежность. При аварии на одном участке потребители не останутся без ресурса. Это такая же база, как переход на отопление углем в Якутии вместо мазута: надежнее и дешевле в эксплуатации", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Местные жители с воодушевлением восприняли новость о продолжении работ. "Хорошая новость для нашего села. Продолжение модернизации системы водоснабжения — важный шаг для развития Сунтара. Самое главное, чтобы жители были обеспечены чистой и безопасной питьевой водой, а работа нового комплекса была надежной и стабильной", — подчеркнул житель Сунтарского улуса Иван Егоров.

Риски и перспективы

Реализация подобных проектов в Якутии всегда связана с логистическими вызовами. В то время как северный завоз обеспечивает отдаленные районы, Сунтар полагается на дорожную сеть. Любые лесные пожары или паводковые риски могут замедлить доставку оборудования, поэтому закупку материалов планируют заранее.

"Водоснабжение напрямую влияет на санитарную безопасность. В условиях, когда уровень воды в реках Якутии нестабилен, наличие защищенной централизованной системы — это единственный способ гарантировать отсутствие инфекций", — заявила специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Важно подчеркнуть, что новая инфраструктура создается с запасом прочности под будущую газификацию частного сектора. Для работы современных газовых котлов требуется стабильное давление воды, которое и обеспечит строящаяся станция.

Ответы на популярные вопросы

Когда завершится строительство?

Работы второго этапа распределены на 2026 и 2027 годы, после чего система будет запущена в эксплуатацию.

Как изменится качество воды?

Благодаря очистным сооружениям и ликвидации тупиковых труб, вода будет полностью соответствовать СанПиН.

Повлияет ли это на тарифы?

Модернизация снижает эксплуатационные расходы, что позволяет сдерживать резкий рост цен на коммунальные услуги.

Кто контролирует выполнение проекта?

Проект курируется профильными министерствами в рамках исполнения поручений главы государства.

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