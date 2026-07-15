Посевы буквально разгромил град: заставило хозяйство применить нестандартные методы защиты

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Россия » Юг » Майкоп

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход уборки зерновых в Гиагинском районе. Он посетил поля ООО "Краснодарагроальянс", чтобы оценить темпы работ и обсудить проблемы аграриев.

Руки фермера проверяют качество чернозема на поле
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Руки фермера проверяют качество чернозема на поле

В хозяйстве обмолачивают озимую пшеницу. Руководитель предприятия Алексей Дубовик сообщил, что посеяли 6064 гектаров. Сезон выдался сложным: почва была переувлажнена, а по посевам ударил град. Сейчас команда работает в усиленном режиме, чтобы успеть собрать зерно без потерь. В поле вышли 9 комбайнов и 11 грузовиков.

Урожайность в "Краснодарагроальянсе" достигла 49 центнеров с гектара. Этот показатель превышает средние значения по району и республике. Специалисты Минсельхоза РА связывают такой результат с внедрением современных агротехнологий и расширением орошаемых земель, площадь которых за прошлый год выросла в три раза.

Показатель Значение
Общая площадь озимых в Адыгее 112 тыс. га
Убрано в республике 38,5 тыс. га
Посевная площадь в Гиагинском районе более 35 тыс. га
Убрано в Гиагинском районе 17 тыс. га

Мурат Кумпилов поручил Минсельхозу и районной администрации помочь фермерам с оформлением заявок на господдержку. Отдельным пунктом обсудили поставки топлива для техники. Вопрос решают совместно с Минсельхозом России и компанией "Лукойл".

"Работы идут в усиленном режиме, чтобы наращивать темпы и максимально сохранить урожай", — пояснил руководитель агрохозяйства Алексей Дубовик.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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