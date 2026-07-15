Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход уборки зерновых в Гиагинском районе. Он посетил поля ООО "Краснодарагроальянс", чтобы оценить темпы работ и обсудить проблемы аграриев.
В хозяйстве обмолачивают озимую пшеницу. Руководитель предприятия Алексей Дубовик сообщил, что посеяли 6064 гектаров. Сезон выдался сложным: почва была переувлажнена, а по посевам ударил град. Сейчас команда работает в усиленном режиме, чтобы успеть собрать зерно без потерь. В поле вышли 9 комбайнов и 11 грузовиков.
Урожайность в "Краснодарагроальянсе" достигла 49 центнеров с гектара. Этот показатель превышает средние значения по району и республике. Специалисты Минсельхоза РА связывают такой результат с внедрением современных агротехнологий и расширением орошаемых земель, площадь которых за прошлый год выросла в три раза.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь озимых в Адыгее
|112 тыс. га
|Убрано в республике
|38,5 тыс. га
|Посевная площадь в Гиагинском районе
|более 35 тыс. га
|Убрано в Гиагинском районе
|17 тыс. га
Мурат Кумпилов поручил Минсельхозу и районной администрации помочь фермерам с оформлением заявок на господдержку. Отдельным пунктом обсудили поставки топлива для техники. Вопрос решают совместно с Минсельхозом России и компанией "Лукойл".
"Работы идут в усиленном режиме, чтобы наращивать темпы и максимально сохранить урожай", — пояснил руководитель агрохозяйства Алексей Дубовик.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.