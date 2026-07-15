Раньше боялись каждого разлива реки: в Покровске решили проблему качества питьевой воды

В Покровске Хангаласского района заработала водоочистная станция, которая решила проблему с качеством питьевой воды в городе и соседних селах. Объект стал частью федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Станция выдает 2,2 тысячи кубометров воды в сутки. Этого объема хватает для полного обеспечения Покровска. В близлежащие наслеги воду доставляют водовозными машинами.
"Мы полностью обеспечиваем город Покровск и летний водопровод чистой питьевой водой. На станции установлено оборудование, позволяющее работать круглый год. Вода проходит многоступенчатую систему очистки и фильтрации, после чего поступает в резервуар и подается потребителям", — рассказал инженер-технолог станции Тит Захаров.
Технология водоподготовки здесь многоступенчатая. Сначала воду обрабатывают реагентами и отстаивают, затем фильтруют через кварцевый песок и обеззараживают. Система удаляет соли, кремний и прочие примеси, чтобы вода не имела постороннего запаха и привкуса.
Для жителей Якутии, где реки подвержены сильным сезонным колебаниям, это критически важно. Раньше во время весеннего половодья на Лене качество воды резко падало, и люди переходили на бутилированные запасы. Теперь система фильтрации нивелирует влияние паводков.
Проект "Чистая вода" (и его продолжение в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" до 2030 года) охватил сразу несколько районов республики. В период с 2019 по 2025 год в Якутии построили или реконструировали 12 объектов водоснабжения.
|Параметр
|Данные
|Производительность станции в Покровске
|2,2 тыс. м³/сутки
|Количество обновленных объектов в Якутии (2019-2025)
|12 объектов
|Населенные пункты с новыми объектами
|Покровск, Олекминск, Верхневилюйск, Андреевское, Амга, Сунтара, Батагай, Нюрба, Бестях, Алтанцы, Бердигестях
Развитие таких станций в удаленных районах снижает зависимость людей от привозной воды и делает жизнь в северных поселках более автономной и безопасной.
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