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Деньги потекли рекой: Амурская область зафиксировала резкий скачок доходов в казну

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Бюджет Амурской области за первые шесть месяцев 2026 года пополнился на 65,4 миллиарда рублей за счет налогов и сборов. Сумма выросла на 10,7 миллиарда рублей, или почти на 20%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Налоговое заявление, декларация
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Налоговое заявление, декларация

Основной объем средств принес НДФЛ — 27,5 миллиарда рублей, что составляет 42% всех поступлений. Вторым по значимости стал налог на прибыль (16,4 миллиарда рублей), а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) добавил в казну еще 6,5 миллиарда рублей.

Вид налога Сумма поступлений Доля в бюджете
НДФЛ 27,5 млрд руб. 42%
Налог на прибыль 16,4 млрд руб. 25%
НДПИ 6,5 млрд руб. 10%

По данным ФНС, заметнее всего выросли сборы НДПИ — они увеличились почти вдвое, прибавив 3 миллиарда рублей. Налог на прибыль вырос на 3,1 миллиарда, НДФЛ — на 3,3 миллиарда. Также регион начал собирать туристический налог: за полгода сумма достигла 15,3 миллиона рублей, что в 1,9 раза больше прошлогоднего показателя.

Параллельно с ростом доходов бюджет вернул жителям области 2,1 миллиарда рублей. Эти деньги выплатили в виде имущественных, социальных и профессиональных налоговых вычетов.

В налоговой службе фиксируют рост финансовой дисциплины. Предприниматели задекларировали доходы на 4,6 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Около 600 человек добровольно уточнили свои обязательства, что принесло бюджету дополнительные 1,1 миллиарда рублей — в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

"Налогоплательщики становятся дисциплинированнее", — отметили в УФНС Амурской области.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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