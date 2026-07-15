В Белогорске ремонтируют въезды в город и внутренние проезды. Рабочие обновляют дорожное покрытие, заменяют тротуары и приводят в порядок прилегающие общественные пространства.
Городские службы сейчас сосредоточены на магистралях и улицах, которые сильнее всего износились и требовали срочного вмешательства. В ближайшие месяцы планируют сдать в эксплуатацию основные участки.
"Жителей города просим следить за ходом работ и сообщать о проблемах через официальные каналы связи", — сообщили в администрации Белогорска.
Для города с таким трафиком состояние подъездных путей напрямую влияет на логистику и износ частного транспорта. Обновление заездов должно снизить нагрузку на подвеску автомобилей и сделать перемещение по городу безопаснее.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.