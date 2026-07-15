Белогорск в ремонте: власти раскрыли планы по реконструкции магистралей и проездов

В Белогорске ремонтируют въезды в город и внутренние проезды. Рабочие обновляют дорожное покрытие, заменяют тротуары и приводят в порядок прилегающие общественные пространства.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ночная работа дорожной техники

Городские службы сейчас сосредоточены на магистралях и улицах, которые сильнее всего износились и требовали срочного вмешательства. В ближайшие месяцы планируют сдать в эксплуатацию основные участки.

"Жителей города просим следить за ходом работ и сообщать о проблемах через официальные каналы связи", — сообщили в администрации Белогорска.

Для города с таким трафиком состояние подъездных путей напрямую влияет на логистику и износ частного транспорта. Обновление заездов должно снизить нагрузку на подвеску автомобилей и сделать перемещение по городу безопаснее.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова