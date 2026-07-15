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Крымчане получили право на бесплатное топливо: новые правила перевернули быт тысяч домохозяйств

Россия » Юг » Симферополь

Власти Республики Крым утвердили механизм безвозмездного обеспечения жителей сжиженным топливом. Это решение продиктовано необходимостью поддержать население в условиях действующего режима ЧС. Процедура затронет сотни домохозяйств, отрезанных от магистральных сетей.

Баллоны с пропаном
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Баллоны с пропаном

Кто получит ресурс бесплатно

Согласно регламенту, рассчитывать на поставки могут крымчане, проживающие в негазифицированных домах. Главное условие — наличие действующего договора с ГУП РК "Крымгазсети" или лицензированными коммерческими фирмами. В правительстве региона заверяют: если бумаги не оформлены, бюрократические барьеры сведены к минимуму. Подписание документов в местных управлениях газового хозяйства займет считанные минуты.

"Бесплатный баллонный газ сейчас критически важен для северных районов, где аномальная нагрузка на электросети совпала с бытовыми трудностями", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Для ускорения процесса список всех подразделений газовой службы опубликован на официальном портале профильного ведомства. Стоит учитывать, что кухня не останется без огня лишь в том случае, если абонент своевременно подтвердит свой статус жителя зоны без центрального газоснабжения.

Газовые генераторы: санкций не будет

Многие владельцы частных домов в условиях парализованной работы энергосетей перешли на автономные источники питания. Власти официально подтвердили: использование газовых генераторов законно. Если установка смонтирована после прибора учета и счетчик корректно фиксирует расход, никакие штрафы собственникам не грозят. Это решение направлено на обеспечение энергетической безопасности каждой отдельной семьи.

"Прозрачность потребления ресурсов в условиях дефицита — это основа стабильности бюджета домохозяйства. Отсутствие штрафов за легальное оборудование поможет людям пережить период ограничений без лишних трат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Осторожно, мошенники

На фоне введения мер поддержки активизировались злоумышленники. В ряде районов зафиксированы случаи появления фальшивых инспекторов. Аферисты требуют деньги под видом штрафных санкций. Власти напоминают: настоящие сотрудники "Крымгазсети" не взимают плату на месте. При любом подозрении необходимо звонить на горячую линию: 8 800 506 00 04 или по короткому номеру 104.

"Бюджет Крыма сейчас работает в режиме максимальной мобилизации, перераспределяя средства на нужды соцподдержки, что сегодня важнее любых инвестиционных проектов", — заявил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сравнение условий обеспечения газом

Параметр Условия в режиме ЧС
Стоимость баллона Бесплатно для абонентов без природного газа
Оформление договора Упрощенный порядок в день обращения
Газовые генераторы Разрешены без санкций (при наличии счетчика)

Ответы на популярные вопросы

Кто имеет право на бесплатный газ?

Жители домов, где технически невозможно подключение к природному голубому топливу, имеющие договор с "Крымгазсети".

Нужно ли платить за вызов мастера для подключения баллона?

В рамках режима ЧС основные услуги по доставке ресурса уязвимым группам субсидируются из региональной казны.

Как отличить сотрудника газовой службы от мошенника?

Сотрудник обязан предъявить удостоверение, он не требует наличных денег за штрафы на месте.

Куда жаловаться на перебои с поставками?

Все обращения принимаются диспетчерской службой по номеру 104 в круглосуточном режиме.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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