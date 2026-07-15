Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина

В Хабаровске на улице Калинина создадут сквер площадью 500 квадратных метров. Новое пространство появится возле дома № 72 и станет местом для отдыха и культурных встреч.
Центральным элементом сквера станет памятник Антону Чехову. Помимо этого, здесь построят амфитеатр и оборудуют специальную площадку для "Чеховских чтений". Территорию оснастят фонарями, скамейками и урнами.
Инициаторами проекта выступили горожане Юрий Березутский и Елена Соколова. Они планируют использовать пространство для организации досуга взрослых и детей.
"Мы хотим создать уютное и комфортное пространство для жителей города, где можно будет проводить свободное время, слушать музыку, участвовать в культурных мероприятиях, а также отдыхать и общаться", — рассказали активисты.
Мэрия Хабаровска согласилась поддержать проект. Городские власти выделят земельный участок и помогут с обустройством территории.
"Мы рады поддержать инициативу активистов, которая направлена на создание комфортной городской среды", — отметили в администрации города.
Работы начнут в ближайшие месяцы. До старта строительства проведут общественные обсуждения: жители смогут предложить свои варианты оформления и функционала сквера.
|Параметр
|Детали проекта
|Местоположение
|ул. Калинина, д. 72
|Площадь
|около 500 кв. м
|Основные объекты
|Памятник А. Чехову, амфитеатр, площадка для чтений
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