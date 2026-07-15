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Налоговая служба Краснодарского края сообщила о росте числа самозанятых до 823 тысяч человек

Россия » Юг » Краснодар

Количество официально зарегистрированных самозанятых в Краснодарском крае к концу июня 2026 года выросло до 823,3 тысячи человек. За прошедшие 12 месяцев легализовать свои доходы решили еще 140,7 тысячи жителей региона, что обеспечило годовой прирост аудитории налога на профессиональный доход более чем на 20%. Только за первую половину текущего года этот статус получили 65,4 тысячи кубанцев. Вместе с числом плательщиков растут и бюджетные доходы: с января по июнь казна края получила от самозанятых 2,7 млрд рублей против 2,3 млрд за тот же период прошлого года.

Самозанятый в коворкинге
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Самозанятый в коворкинге

"Число жителей Кубани, использующих специальный налоговый режим, стабильно увеличивается. За прошлый год прирост составил почти 25%, и сейчас мы видим сохранение этой динамики", — говорят данные налоговой службы.

"Рост числа самозанятых напрямую влияет на устойчивость местной экономики, так как эти средства остаются в регионе и идут на решение локальных задач. Увеличение налоговых поступлений на 400 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом показывает, что люди не просто регистрируются, а ведут реальную деятельность и постепенно выходят из тени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Популярность такого формата работы объясняется минимальной административной нагрузкой и отсутствием сложной отчетности. Пользователи могут быстро оформить статус через мобильное приложение, не посещая инспекции и не покупая кассовое оборудование. При этом для многих плательщиков решающим фактором становится возможность работать с юридическими лицами и получать официальные справки о доходах для кредитов или социальных пособий.

Краснодарский край традиционно входит в число лидеров среди российских регионов по количеству микробизнеса и частных инициатив. Активнее всего на специальный налоговый режим переходят в сфере пассажирских перевозок, ремонта, маркетинговых услуг и аренды жилья. Власти региона ожидают, что при сохранении текущих темпов регистрации общее число самозанятых на Кубани может приблизиться к миллиону человек уже в ближайшем будущем.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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