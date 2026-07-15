Просто секунда невнимания: трагедии в Алтайском крае заставили власти изменить подход к пляжам

В Алтайском крае с начала 2026 года утонули около 40 человек. Больше трети погибших — дети. Основными причинами трагедий остаются беспечность взрослых и купание в неорганизованных местах.
Чтобы снизить число жертв, в регионе работают программы "Вода — безопасная территория" и "Не оставляй детей без присмотра вблизи водоемов". В Рубцовске в рамках этих инициатив создали "Родительский патруль на воде".
Добровольцы дежурят на берегу реки Алея. Они общаются с отдыхающими и напоминают правила безопасности. Параллельно с этим в оздоровительных лагерях и школах проводят инструктажи для учеников и их родителей.
|Меры безопасности
|Рекомендации спасателей
|Присмотр
|Не оставлять детей у воды без контроля взрослых
|Выбор места
|Посещать только официальные пляжи
|Зона купания
|Не заплывать за буйки и не нырять в неизвестных местах
|Дисциплина
|Полный отказ от алкоголя во время отдыха
"Чаще всего гибель случается из-за купания в диких местах и беспечности взрослых", — констатируют спасатели региона.
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