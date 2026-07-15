Стены больше не пугают: модернизация больницы в Ленобласти изменила привычный доступ к лечению

В здании дневного стационара Волосовской больницы в Ленинградской области завершили противоаварийные работы. Сейчас строители адаптируют пространство под нужды маломобильных пациентов: установили пандусы, смонтировали поручни в палатах и на лестничных клетках.
В основной части больницы обновляют инженерные сети. Рабочие меняют окна, вентиляцию и оборудование санузлов. В планах — модернизировать электроснабжение и обустроить новые медицинские кабинеты.
Параллельно с внутренним ремонтом привели в порядок территорию. Здесь обустраивают парковку и улучшают подъездные пути, чтобы облегчить доступ к корпусам.
Ремонт проходит поэтапно, чтобы не ограничивать работу врачей и прием пациентов. Основной объем работ планируют закончить в ближайшие месяцы.
|Направление
|Статус и объем работ
|Дневной стационар
|Противоаварийные работы завершены, создана доступная среда (пандусы, поручни)
|Здание больницы
|Замена окон, вентиляции, санузлов; модернизация электрики
|Прилегающая территория
|Устройство парковки и подъездных путей
"Работы выполняются поэтапно, с учетом текущих потребностей медицинского персонала и пациентов", — сообщили представители медицинского учреждения.
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