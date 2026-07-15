Стены больше не пугают: модернизация больницы в Ленобласти изменила привычный доступ к лечению

В здании дневного стационара Волосовской больницы в Ленинградской области завершили противоаварийные работы. Сейчас строители адаптируют пространство под нужды маломобильных пациентов: установили пандусы, смонтировали поручни в палатах и на лестничных клетках.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медицинская работница в больнице

В основной части больницы обновляют инженерные сети. Рабочие меняют окна, вентиляцию и оборудование санузлов. В планах — модернизировать электроснабжение и обустроить новые медицинские кабинеты.

Параллельно с внутренним ремонтом привели в порядок территорию. Здесь обустраивают парковку и улучшают подъездные пути, чтобы облегчить доступ к корпусам.

Ремонт проходит поэтапно, чтобы не ограничивать работу врачей и прием пациентов. Основной объем работ планируют закончить в ближайшие месяцы.

Направление Статус и объем работ Дневной стационар Противоаварийные работы завершены, создана доступная среда (пандусы, поручни) Здание больницы Замена окон, вентиляции, санузлов; модернизация электрики Прилегающая территория Устройство парковки и подъездных путей

"Работы выполняются поэтапно, с учетом текущих потребностей медицинского персонала и пациентов", — сообщили представители медицинского учреждения.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова