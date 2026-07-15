Слишком долго ехали за помощью: жители самарских сёл получили доступ к медицине в своих селах

В селах Васильевка, Широченка и поселке имени Клары Цеткин Самарской области построили новые здания для подразделений Борской центральной районной больницы. Сейчас в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) завозят мебель и оборудование, готовят документы для лицензирования.
Новые пункты сократят путь до врача для жителей отдаленных территорий. Общее число прикрепленного населения в трех объектах составило 384 человека.
|Населенный пункт
|Количество жителей
|Васильевка
|153 человека
|Широченка
|119 человек
|пос. им. Клары Цеткин
|112 человек
По словам медиков, летом нагрузка на пункты вырастет из-за приезда дачников. Места для строительства выбирали так, чтобы жителям было удобно добираться до врачей.
"Жители получат помощь рядом с домом, а фельдшеры смогут работать в комфортных условиях. Мы стремимся сделать медицину доступной для каждого села", — сообщил главный врач Борской больницы Николай Пастухов.
Здания строили на средства регионального бюджета и нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года в регионе планируют сдать в эксплуатацию следующие объекты здравоохранения:
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