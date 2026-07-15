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Слишком долго ехали за помощью: жители самарских сёл получили доступ к медицине в своих селах

Россия » Поволжье » Самара

В селах Васильевка, Широченка и поселке имени Клары Цеткин Самарской области построили новые здания для подразделений Борской центральной районной больницы. Сейчас в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) завозят мебель и оборудование, готовят документы для лицензирования.

Врач и пациентка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врач и пациентка

Новые пункты сократят путь до врача для жителей отдаленных территорий. Общее число прикрепленного населения в трех объектах составило 384 человека.

Населенный пункт Количество жителей
Васильевка 153 человека
Широченка 119 человек
пос. им. Клары Цеткин 112 человек

По словам медиков, летом нагрузка на пункты вырастет из-за приезда дачников. Места для строительства выбирали так, чтобы жителям было удобно добираться до врачей.

"Жители получат помощь рядом с домом, а фельдшеры смогут работать в комфортных условиях. Мы стремимся сделать медицину доступной для каждого села", — сообщил главный врач Борской больницы Николай Пастухов.

Здания строили на средства регионального бюджета и нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года в регионе планируют сдать в эксплуатацию следующие объекты здравоохранения:

  • 26 ФАПов;
  • 2 поликлинических отделения;
  • 1 офис врача общей практики;
  • 1 врачебная амбулатория.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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