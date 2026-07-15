Слишком дорого строить самим: жители Камчатки получили выплаты, которые изменят их быт

Девятнадцать жителей Камчатского края получили сертификаты на компенсацию стоимости домокомплектов. Каждый из них может рассчитывать на выплату до одного миллиона рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пустая комната в новостройке

Региональная программа появилась по инициативе губернатора Владимира Солодова. Она помогает жителям быстрее обзавестись собственным жильем, особенно семьям с детьми.

Параметр Детали программы Сумма компенсации до 1 000 000 рублей Общий объем выдачи за год несколько сотен сертификатов Целевое назначение покупка домокомплекта

"Данная инициатива является важным шагом в развитии жилищной политики региона", — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Для Камчатки использование домокомплектов — прагматичное решение. Готовые модули или наборы материалов позволяют сократить сроки строительства, которые в регионе часто ограничены коротким строительным сезоном и сложным климатом.

Правительство края планирует увеличить сумму выплат и расширить список тех, кто может претендовать на поддержку, в ближайшие годы.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов