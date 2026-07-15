Слишком дорого строить самим: жители Камчатки получили выплаты, которые изменят их быт

Девятнадцать жителей Камчатского края получили сертификаты на компенсацию стоимости домокомплектов. Каждый из них может рассчитывать на выплату до одного миллиона рублей.
Региональная программа появилась по инициативе губернатора Владимира Солодова. Она помогает жителям быстрее обзавестись собственным жильем, особенно семьям с детьми.
|Параметр
|Детали программы
|Сумма компенсации
|до 1 000 000 рублей
|Общий объем выдачи за год
|несколько сотен сертификатов
|Целевое назначение
|покупка домокомплекта
"Данная инициатива является важным шагом в развитии жилищной политики региона", — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Для Камчатки использование домокомплектов — прагматичное решение. Готовые модули или наборы материалов позволяют сократить сроки строительства, которые в регионе часто ограничены коротким строительным сезоном и сложным климатом.
Правительство края планирует увеличить сумму выплат и расширить список тех, кто может претендовать на поддержку, в ближайшие годы.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.