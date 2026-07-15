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Полки магазинов снова заполнены: на Сахалине цены на яйца резко пошли вниз

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Сахалинская птицефабрика "Островная" обновила поголовье и вернула продукцию на прилавки магазинов. После периода санации и перезапуска производства на предприятии заселили кур породы Кросс-Браун-Ник, которые несут коричневые яйца.

Молодая пара выбирает яйца в супермаркете по списку покупок
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Молодая пара выбирает яйца в супермаркете по списку покупок

С возвращением на рынок фабрика снизила цены на летний сезон. Сейчас стоимость столового яйца составляет от 70 до 150 рублей за упаковку, итоговая сумма зависит от категории продукта.

Показатель Значение
Текущее поголовье (начали нестись) 82 тысячи кур
Ожидаемый прирост продуктивности 72 тысячи кур
Диапазон цен на яйцо 70 — 150 рублей

Продукцию уже можно найти в Южно-Сахалинске. Точки продаж расположены по адресам: ул. Емельянова, 31/1, ул. Крюкова, 72, ул. Украинская, 105 и 155. В ближайшее время фабрика планирует наладить логистику в Корсаковский, Анивский и Долинский районы.

Ранее в регионе обсуждали возможное закрытие предприятия. Руководство "Островной" опровергло эти слухи, пояснив, что производство не замораживали. Вместо этого региональные власти провели санацию бизнеса, которая позволила полностью перезапустить завод.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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