В Амурской области определили список водоемов, где купаться сейчас опасно. Роспотребнадзор проверил качество воды в 124 точках региона: часть из них не прошла санитарный контроль.
Лабораторные анализы зафиксировали превышение норм по нескольким показателям. В 13 пробах нашли кишечную палочку (E.coli), в 10 — общие колиформные бактерии, в девяти — энтерококки.
Наибольшее количество проблемных точек сосредоточено в Благовещенске и ближайших поселках. Список небезопасных мест распределился так:
|Вид бактерий
|Количество грязных проб
|Кишечная палочка (E.coli)
|13
|Колиформные бактерии
|10
|Энтерококки
|9
Наличие таких бактерий в воде обычно указывает на загрязнение сточными водами или продуктами жизнедеятельности человека и животных. Купание в таких местах может привести к кишечным инфекциям и другим заболеваниям.
"Появление кишечной палочки и энтерококков в прибрежных зонах часто связано с отсутствием герметичных систем канализации в частном секторе или сбросами с близлежащих предприятий. В условиях летней жары бактерии размножаются быстрее, особенно в стоячей воде карьеров и небольших ручьях, где нет естественного протока и самоочищения, как в крупных реках".
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.