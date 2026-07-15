Просто зайти в воду нельзя: проверка водоемов Амурской области выявила серьезные риски

В Амурской области определили список водоемов, где купаться сейчас опасно. Роспотребнадзор проверил качество воды в 124 точках региона: часть из них не прошла санитарный контроль.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Промышленные резервуары хранения на закате

Лабораторные анализы зафиксировали превышение норм по нескольким показателям. В 13 пробах нашли кишечную палочку (E.coli), в 10 — общие колиформные бактерии, в девяти — энтерококки.

Где купаться запрещено

Наибольшее количество проблемных точек сосредоточено в Благовещенске и ближайших поселках. Список небезопасных мест распределился так:

Река Зея: Благовещенск (улица Амурская, 1 и переулок Связной), село Белогорье и поселок Зазейский.

Благовещенск (улица Амурская, 1 и переулок Связной), село Белогорье и поселок Зазейский. Река Амур: Благовещенск (улица Краснофлотская, район переулка Нагорный) и село Константиновка (район улицы Шоссейная).

Благовещенск (улица Краснофлотская, район переулка Нагорный) и село Константиновка (район улицы Шоссейная). Озера и водохранилища: Чигиринское водохранилище, озеро Владимирское и озеро Владимирское № 2 (база отдыха «Метехи»), а также правый берег Зеи.

Чигиринское водохранилище, озеро Владимирское и озеро Владимирское № 2 (база отдыха «Метехи»), а также правый берег Зеи. Карьеры и ручьи: карьер при въезде в Благовещенск на мост через Зею, карьер в селе Константиновка (улица Южная) и ручей Буяновский в поселке Моховая Падь.

Вид бактерий Количество грязных проб Кишечная палочка (E.coli) 13 Колиформные бактерии 10 Энтерококки 9

Наличие таких бактерий в воде обычно указывает на загрязнение сточными водами или продуктами жизнедеятельности человека и животных. Купание в таких местах может привести к кишечным инфекциям и другим заболеваниям.

Экспертная проверка: эколог эколог Игорь Степанов "Появление кишечной палочки и энтерококков в прибрежных зонах часто связано с отсутствием герметичных систем канализации в частном секторе или сбросами с близлежащих предприятий. В условиях летней жары бактерии размножаются быстрее, особенно в стоячей воде карьеров и небольших ручьях, где нет естественного протока и самоочищения, как в крупных реках".