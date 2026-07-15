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Просто зайти в воду нельзя: проверка водоемов Амурской области выявила серьезные риски

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурской области определили список водоемов, где купаться сейчас опасно. Роспотребнадзор проверил качество воды в 124 точках региона: часть из них не прошла санитарный контроль.

Промышленные резервуары хранения на закате
Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Промышленные резервуары хранения на закате

Лабораторные анализы зафиксировали превышение норм по нескольким показателям. В 13 пробах нашли кишечную палочку (E.coli), в 10 — общие колиформные бактерии, в девяти — энтерококки.

Где купаться запрещено

Наибольшее количество проблемных точек сосредоточено в Благовещенске и ближайших поселках. Список небезопасных мест распределился так:

  • Река Зея: Благовещенск (улица Амурская, 1 и переулок Связной), село Белогорье и поселок Зазейский.
  • Река Амур: Благовещенск (улица Краснофлотская, район переулка Нагорный) и село Константиновка (район улицы Шоссейная).
  • Озера и водохранилища: Чигиринское водохранилище, озеро Владимирское и озеро Владимирское № 2 (база отдыха «Метехи»), а также правый берег Зеи.
  • Карьеры и ручьи: карьер при въезде в Благовещенск на мост через Зею, карьер в селе Константиновка (улица Южная) и ручей Буяновский в поселке Моховая Падь.
Вид бактерий Количество грязных проб
Кишечная палочка (E.coli) 13
Колиформные бактерии 10
Энтерококки 9

Наличие таких бактерий в воде обычно указывает на загрязнение сточными водами или продуктами жизнедеятельности человека и животных. Купание в таких местах может привести к кишечным инфекциям и другим заболеваниям.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов

"Появление кишечной палочки и энтерококков в прибрежных зонах часто связано с отсутствием герметичных систем канализации в частном секторе или сбросами с близлежащих предприятий. В условиях летней жары бактерии размножаются быстрее, особенно в стоячей воде карьеров и небольших ручьях, где нет естественного протока и самоочищения, как в крупных реках".

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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