Пермский базовый медицинский колледж создает современный кампус в Индустриальном районе Перми

В Индустриальном районе Перми создают полноценный медицинский кампус. Строители вышли на этап чистовой отделки главного корпуса Пермского базового медицинского колледжа, а рядом возводят лабораторный корпус и общежитие для студентов.
Работы в главном корпусе колледжа планируют завершить до конца текущего года. Здесь полностью заменили электросети: обновили кабельные линии, поэтажные щиты и капитально отремонтировали электрощитовую. Стены уже оштукатурили и уложили плитку.
"По электроснабжению у нас полная замена всех сетей. Это поэтажные щиты, кабельные линии и капитальный ремонт электрощитовой", — сообщил начальник строительного участка Евгений Лузин.
Помимо ремонта старого здания, в Перми строят два новых объекта. Пятиэтажное общежитие рассчитано на 198 человек и будет оборудовано лифтом. Лабораторный корпус предоставит 207 учебных мест. Чтобы здание вписалось в архитектурный облик города, его фасад оснастят подсветкой — объект расположен на Гостевом маршруте по шоссе Космонавтов.
|Объект
|Характеристика / Срок сдачи
|Главный корпус колледжа
|Капитальный ремонт, сдача в 2024 году
|Лабораторный корпус
|207 учебных мест, сдача в 2024 году
|Студенческое общежитие
|5 этажей, на 198 человек, сдача в 2025 году
Развитие инфраструктуры колледжа связывают с системной политикой губернатора Дмитрия Махонина по укреплению здравоохранения региона. Спикер Пермской городской Думы Дмитрий Малютин и депутат Законодательного Собрания Пермского края Павел Черепанов, проинспектировав стройку, отметили важность ранней профориентации. В школах города уже работают медицинские классы, оснащенные лабораториями и реактивами.
Расположение кампуса обеспечивает студентам быстрый доступ к практике. Рядом находятся вторая городская поликлиника (корпус Тверье) и больница, что позволяет будущим медикам совмещать теорию с работой в реальных клиниках в шаговой доступности.
"Ребята могут и проходить обучение, и в шаговой доступности иметь полноценную практику", — подчеркнул Павел Черепанов.
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