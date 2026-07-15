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Пермский базовый медицинский колледж создает современный кампус в Индустриальном районе Перми

Россия » Поволжье » Пермь

В Индустриальном районе Перми создают полноценный медицинский кампус. Строители вышли на этап чистовой отделки главного корпуса Пермского базового медицинского колледжа, а рядом возводят лабораторный корпус и общежитие для студентов.

Врач изучает документы в кабинете
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Врач изучает документы в кабинете

Работы в главном корпусе колледжа планируют завершить до конца текущего года. Здесь полностью заменили электросети: обновили кабельные линии, поэтажные щиты и капитально отремонтировали электрощитовую. Стены уже оштукатурили и уложили плитку.

"По электроснабжению у нас полная замена всех сетей. Это поэтажные щиты, кабельные линии и капитальный ремонт электрощитовой", — сообщил начальник строительного участка Евгений Лузин.

Новые корпуса и возможности

Помимо ремонта старого здания, в Перми строят два новых объекта. Пятиэтажное общежитие рассчитано на 198 человек и будет оборудовано лифтом. Лабораторный корпус предоставит 207 учебных мест. Чтобы здание вписалось в архитектурный облик города, его фасад оснастят подсветкой — объект расположен на Гостевом маршруте по шоссе Космонавтов.

Объект Характеристика / Срок сдачи
Главный корпус колледжа Капитальный ремонт, сдача в 2024 году
Лабораторный корпус 207 учебных мест, сдача в 2024 году
Студенческое общежитие 5 этажей, на 198 человек, сдача в 2025 году

Кадровый резерв и практика

Развитие инфраструктуры колледжа связывают с системной политикой губернатора Дмитрия Махонина по укреплению здравоохранения региона. Спикер Пермской городской Думы Дмитрий Малютин и депутат Законодательного Собрания Пермского края Павел Черепанов, проинспектировав стройку, отметили важность ранней профориентации. В школах города уже работают медицинские классы, оснащенные лабораториями и реактивами.

Расположение кампуса обеспечивает студентам быстрый доступ к практике. Рядом находятся вторая городская поликлиника (корпус Тверье) и больница, что позволяет будущим медикам совмещать теорию с работой в реальных клиниках в шаговой доступности.

"Ребята могут и проходить обучение, и в шаговой доступности иметь полноценную практику", — подчеркнул Павел Черепанов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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