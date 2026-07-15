Без записи и очередей: медики Подольска ждут горожан на спец-диспансеризацию 18 июля

В субботу, 18 июля, в Подольске пройдет Единый день диспансеризации. Врачи сосредоточатся на раннем поиске сахарного диабета. Проверить здоровье можно будет бесплатно во всех городских поликлиниках с 8:00 до 12:00, за исключением учреждения на улице Бородинской, 22.
Запись на прием не нужна. Посетителям предложат пройти первый этап стандартного обследования, измерить уровень гликированного гемоглобина и проконсультироваться с эндокринологом. Чтобы сдать анализы, нужно прийти натощак и взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (подойдут фотографии документов).
Диабет часто протекает скрыто. По оценкам врачей, около половины людей с этим заболеванием не знают о своем диагнозе. В России официально болезнь подтверждена у шести миллионов человек, но реальная цифра может быть в два раза выше.
|Показатель
|Значение
|Число пациентов с диабетом в Подольске
|12 864 человека
|Новые случаи в городе с начала года
|349 человек
|Официальное число больных в РФ
|~ 6 млн человек
"Сахарный диабет — это хроническое нарушение обмена углеводов. Если болезнь не контролировать, повышенный уровень глюкозы медленно разрушает кровеносные сосуды и нервы, увеличивая риски инфаркта, инсульта, почечной недостаточности, потери зрения, нарушений мозгового кровообращения", — пояснила заведующая терапевтическим отделением № 1 поликлиники на улице Кирова Марина Николаева.
Нет, предварительная запись на этот день не требуется.
Паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Можно использовать фотографии документов в телефоне.
Рекомендуется приходить в поликлинику натощак.
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