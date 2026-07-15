Без записи и очередей: медики Подольска ждут горожан на спец-диспансеризацию 18 июля

В субботу, 18 июля, в Подольске пройдет Единый день диспансеризации. Врачи сосредоточатся на раннем поиске сахарного диабета. Проверить здоровье можно будет бесплатно во всех городских поликлиниках с 8:00 до 12:00, за исключением учреждения на улице Бородинской, 22.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ диспансеризация

Запись на прием не нужна. Посетителям предложат пройти первый этап стандартного обследования, измерить уровень гликированного гемоглобина и проконсультироваться с эндокринологом. Чтобы сдать анализы, нужно прийти натощак и взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (подойдут фотографии документов).

Диабет часто протекает скрыто. По оценкам врачей, около половины людей с этим заболеванием не знают о своем диагнозе. В России официально болезнь подтверждена у шести миллионов человек, но реальная цифра может быть в два раза выше.

Показатель Значение Число пациентов с диабетом в Подольске 12 864 человека Новые случаи в городе с начала года 349 человек Официальное число больных в РФ ~ 6 млн человек

"Сахарный диабет — это хроническое нарушение обмена углеводов. Если болезнь не контролировать, повышенный уровень глюкозы медленно разрушает кровеносные сосуды и нервы, увеличивая риски инфаркта, инсульта, почечной недостаточности, потери зрения, нарушений мозгового кровообращения", — пояснила заведующая терапевтическим отделением № 1 поликлиники на улице Кирова Марина Николаева.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли записываться заранее?

Нет, предварительная запись на этот день не требуется.

Какие документы взять с собой?

Паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Можно использовать фотографии документов в телефоне.

Как подготовиться к анализам?

Рекомендуется приходить в поликлинику натощак.