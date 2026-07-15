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Панорамы Невы больше не будут прежними: стройка в Лахте вынудила мировых экспертов выступить с угрозой

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

ЮНЕСКО опубликовала результаты инспекции исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним памятников. В январе 2026 года эксперты организации детально изучили состояние города на Неве и вынесли свой вердикт. Пока северную столицу не планируют включать в список объектов под угрозой уничтожения, однако список претензий к архитектурному развитию мегаполиса оказался внушительным. Главной точкой напряжения стали амбициозные градостроительные проекты в Лахте.

Лахта Центр Санкт-Петербург
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лахта Центр Санкт-Петербург

Небоскребы против небесной линии

Основной удар критики пришелся на планы по возведению башен "Лахта-2" и "Лахта-3". Эти гиганты высотой 555 и 703 метра могут навсегда изменить исторический силуэт города и панорамы Финского залива. Международные наблюдатели настаивают на пересмотре проектов в их текущем виде, указывая на риск разрушения визуальных связей между классическими ансамблями Петербурга.

"Вертикальное развитие Петербурга требует точного инженерного и эстетического расчета. Любое неосторожное движение в зоне видимости центра — это как трещина в фундаменте старого дома, которая может привести к обрушению всей архитектурной ценности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Помимо "Лахта-центра", в ЮНЕСКО высказали опасения по поводу застройки Охтинского мыса. Экспертов также тревожит, что проекты Большого Смоленского моста, Судебного квартала и развязки над Московским проспектом не прошли предварительную оценку международного комитета. Тонкое равновесие между прогрессом и историей легко нарушить, как это случается, когда стихия в Санкт-Петербурге ломает привычные прогнозы и планы.

Системные сбои в охране наследия

Отчет миссии вскрыл глубокие организационные пробелы. В ЮНЕСКО указали на отсутствие единого государственного органа, координирующего защиту памятников, и на юридическую пропасть между российскими нормами и международной конвенцией. Особое внимание уделили так называемым буферным зонам, границы которых до сих пор четко не утверждены. Без этих защитных экранов город становится уязвим для хаотичной застройки, подобно тому как изношенные участки коммуникаций в старых кварталах грозят локальными катастрофами.

"Отсутствие единого оператора для такого сложного объекта, как центр Петербурга, ведет к распылению бюджета и ответственности. Нам остро не хватает консолидированного механизма управления развитием территорий", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Критику вызвали и планы по воссозданию колокольни Смольного собора, а также возведение дворца бракосочетания на полуострове Рожок. В ЮНЕСКО уверены, что строительство "новодела" из современных материалов на неисторическом месте бьет по подлинности Петербурга. Город нуждается в реставрации, а не в имитации, точно так же как ремонт Литейного моста требует строгого соблюдения технологий, а не косметических правок.

Шанс на архитектурный компромисс

Несмотря на общий тревожный тон, в докладе нашлось место и для похвал. Образцовыми примерами сохранения наследия названы реставрационные работы в Новой Голландии и Царском Селе. Эти проекты доказывают, что современное использование исторических пространств возможно без ущерба для их прошлого. Позитивные перемены в городской среде случаются, когда власти принимают волевые решения — будь то архитектурная политика или отмена привилегий для аппарата управления.

Параметр Что меняется
Статус в ЮНЕСКО Остается в списке всемирного наследия (не под угрозой)
Судьба мега-проектов Рекомендована глубокая переработка под контролем комитета
Отчетность России Новый доклад о выполнении рекомендаций ждут к февралю 2027 года

Развитие Лахты как современного делового хаба в ЮНЕСКО поддержали, но с условием проведения тщательной оценки влияния на панорамы. Это сродни настройке сложных систем, когда спутниковая связь в поездах требует синхронизации тысяч параметров. Для Петербурга такой синхронизацией должна стать интеграция исторических памятников в современную городскую ткань без утраты их души.

"Юридические коллизии между региональными актами и международными обязательствами — главная ловушка для инвесторов. Четкие правила игры в защитных зонах спасут город от самостроя и бесконечных судов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Общая картина напоминает ситуацию с новыми правилами на АЗС: нужно найти баланс между жестким контролем и потребностями жизни. ЮНЕСКО дает Петербургу время на исправление ошибок. Итоговый протокол 48-й сессии комитета станет дорожной картой для города на ближайшие годы. Времени на маневры не так много — дедлайн по следующему отчету установлен на начало 2027 года.

Ответы на популярные вопросы

Попадет ли Петербург в список объектов под угрозой?

В 2026 году такой статус присваивать не планируют, но риски сохраняются из-за высотной застройки вблизи центральной части города.

Почему ЮНЕСКО против колокольни Смольного собора?

Специалисты считают, что строительство нового объекта из современных материалов на другом фундаменте нарушит подлинность ансамбля Растрелли.

Что будет с проектами "Лахта-2" и "Лахта-3"?

Организация рекомендовала не утверждать их в текущем виде и рассмотреть варианты, которые не будут вторгаться в исторические панорамы Невы.

Есть ли примеры удачного сохранения наследия в Санкт-Петербурге?

Да, эксперты выделили реставрацию в Новой Голландии и Царском Селе как образец качественной работы с исторической средой.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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