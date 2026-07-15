Полный коллапс в сельской местности: один трудовой спор оставил жителей Амурской области без почты

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Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Жители поселка Аэропорт под Благовещенском рискуют остаться без почтового отделения. Единственная сотрудница офиса уволилась из-за конфликта с руководством по поводу нагрузки и оплаты труда.

Девушка держит конверт в руках
Фото: https://www.pexels.com by Angela Roma is licensed under Free
Девушка держит конверт в руках

Отделение Почты России на улице Аэропорт, 5 обслуживает не только местный поселок, но и жителей села Игнатьево и поселка Новый. Также сюда приходят представители коммерческих структур и волонтеры, которые отправляют гуманитарную помощь участникам СВО.

"Когда сотрудница вышла из отпуска, ей сообщили: теперь нужно выдавать заказы одного из маркетплейсов. Дополнительно за это платить не стали. Женщина отказалась работать на таких условиях, после чего её вынудили уволиться", — рассказала жительница поселка.

График работы отделения был ограничен: офис принимал людей со вторника по субботу с 9:00 до 13:00. По словам местных жителей, почтовое отделение закроется через три дня. Срок возможного простоя не определен — всё зависит от того, как быстро компания найдет нового работника на эту точку.

Для жителей удаленных поселков закрытие отделения означает необходимость ехать в город за каждой посылкой или письмом. В условиях плохой транспортной доступности некоторых населений края это существенно усложняет бытовые вопросы и увеличивает расходы на дорогу.

Объект Детали
Адрес отделения пос. Аэропорт, д. 5
Зона обслуживания пос. Аэропорт, пос. Новый, с. Игнатьево
Причина закрытия Увольнение единственного сотрудника из-за неоплачиваемого расширения обязанностей (ПВЗ маркетплейса)
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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