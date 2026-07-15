Бизнес решил приватизировать природу: в Уфе обнаружили незаконные преграды на пути к пляжам

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов потребовал открыть свободный доступ к пляжам и водоемам Октябрьского района. Поводом стали жалобы горожан, которые обнаружили заграждения на путях к воде.

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"По закону мы не имеем права ограничивать, любой желающий человек должен иметь свободный доступ к водным ресурсам. Поручение по этому поводу я уже дал. Большая просьба к главам посмотреть, где есть пляжи, чтобы предприниматели, если взяли в аренду какой-то участок, не вводили полного ограничения доступа к воде", — сообщил Рустам Шарипов.

Ситуация осложняется тем, что обращения жителей дошли не только до городской администрации, но и до правоохранительных органов. Конфликт возник из-за действий некоторых предпринимателей: арендуя прибрежные участки, бизнес пытался полностью изолировать территорию, фактически перекрыв проход к общественным водным ресурсам.

Мэр напомнил, что статус арендованного участка не дает права блокировать доступ к воде, так как это нарушает действующее законодательство. Теперь главам районов предстоит провести ревизию всех пляжных зон и устранить незаконные барьеры.

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