Хлеб как яд: ученые выяснили, кто на самом деле убивает озеро Солдатское в Уфе

Администрация Советского района Уфы провела чистку озера Солдатское в парке имени Якутова после жалоб горожан на неприятный запах и интенсивное "цветение" воды. Власти усилили контроль за чистотой водоема, однако экологи предупреждают: разовые уборки не решат проблему системно.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Озеро с комарами на рассвете

Озеро Солдатское представляет собой замкнутую систему без естественного притока и оттока свежей воды. В таком "котловане" любые загрязнения накапливаются десятилетиями.

Почему вода "цветет" и пахнет

Основная причина проблем — избыток органики на дне. Слой ила формируют опавшие листья, продукты жизнедеятельности водоплавающих птиц и мусор, который оставляют посетители парка. Когда концентрация этих веществ достигает критической отметки, начинаются процессы гниения и бурно размножаются водоросли. Именно продукты разложения органики создают резкий неприятный запах.

"Даже если есть упоминания о подземных источниках, их приток незначителен и не способен обеспечить полноценную замену воды. Кроме того, выходы родников часто забиваются минеральными отложениями и илом, или могут быть искусственно перекрыты при благоустройстве территории", — пояснил кандидат географических наук, доцент кафедры биологии и экологии УГНТУ Владимир Горячев.

Ситуацию усугубляет привычка жителей кормить уток хлебом. Хлеб быстро разлагается в воде, запуская процессы брожения и выделения газов, что лишь ускоряет загрязнение водоема.

Риски для людей и природы

Для рыб и мелких организмов такая среда становится токсичной из-за дефицита кислорода и размножения бактерий, что может привести к частичной гибели фауны. Для людей главная опасность заключается в санитарном аспекте: застойная мутная вода становится благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры.

Как спасти озеро

Поверхностная чистка, проведенная коммунальными службами, дает лишь временный эффект. Чтобы остановить деградацию озера, необходим комплекс технических мер:

Мероприятие Технические детали / Цель Механическая расчистка дна Удаление илового слоя толщиной 0,5-1 метр с помощью плавучих экскаваторов Санитарный контроль Регулярный сбор листьев и мусора с поверхности воды и береговой линии Организация проточности Единственный способ полностью исключить цветение воды в долгосрочной перспективе

Поскольку озеро Солдатское по своей структуре малоестественно, оно требует постоянного технического ухода и строгого соблюдения санитарных норм со стороны посетителей парка.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова