Деньги потекли в сёла Мордовии: масштабные вложения изменили облик Рузаевского района

В Рузаевском районе Мордовии продолжают обновлять дорожную сеть. За последние пять лет дорожники отремонтировали 59 муниципальных участков общей длиной 48,1 км. На эти работы направили около 1 млрд рублей.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Ремонт дороги с экскаватором

"Мы никогда не забываем про сельские дороги. Один из наших приоритетов — развитие сельских территорий", — отметил глава Рузаевского района Александр Юткин.

Развитие сельских территорий

В 2025 году работы затронули несколько населенных пунктов. В селе Перхляй обновили улицу Молодёжная. В Красном Сельце по программе комплексного развития сельских территорий отремонтировали тротуар на улице Гагарина и заасфальтировали улицу Родниковую, где проживают многодетные семьи, инвалиды и участники СВО.

Помимо дорог, в Красном Сельце обновили социальную инфраструктуру: отремонтировали детский сад, построили Дом культуры и хоккейный корт, который летом превращается в многофункциональную спортивную площадку. Эти меры помогли привлечь в село молодые семьи.

Планы и текущие работы

Сейчас дорожные службы работают по наказам избирателей. Список объектов включает улицы Рузаевки: Энергетическую, Локомотивную, Полежаева, а также съезд с улицы Ленина в Татарскую Пишлю. Также обновят тротуар на улице Титова (от Зои Космодемьянской до Белинского) и дорогу в Шишкееве (от Травкина до Большой).

В селе Левжа приступили к ремонту улиц Тарханка и Садовая. Жители неоднократно поднимали этот вопрос на встречах с властью и на "прямой линии" с главой Мордовии Артёмом Здуновым, после чего на объект выделили финансирование.

Объект (Левжа) Характеристики и сроки Улицы Тарханка и Садовая Протяженность 1200 метров; соединяет трассу Саранск-Рузаевка с улицей Ленина; срок сдачи — до 1 сентября

Глава района Александр Юткин поручил актуализировать проектно-сметную документацию. На данный момент подрядчик уже грейдирует основание дороги.