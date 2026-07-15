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Леса тают на глазах: Брянская область зафиксировала последствия дерзких действий нарушителей

Россия » Центр » Брянск

Система экологического контроля Брянской области зафиксировала резкий рост антропогенного давления на природные ресурсы. За первое полугодие 2026 года прокуратура региона выявила 39 преступлений против экологии — это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика указывает на необходимость ужесточения администрирования в лесной и водной сферах, где экономические интересы нарушителей вступают в прямой конфликт с макроэкономической стабильностью природного капитала.

Дерево
Фото: unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дерево

Статистика и география экологического ущерба

Природоохранная повестка региона сегодня диктуется жесткими цифрами. Налоговые органы и силовые структуры фиксируют скачок выплат и активности, однако вместе с легальным бизнесом активизировались и теневые игроки. География нарушений охватила Выгоничский, Карачевский, Клетнянский районы и Жуковский округ, где ранее фиксировался карантин у диких животных. Суммарный ущерб государству превысил 1,5 миллиона рублей.

"Прирост выявленных эпизодов на 30% — это результат цифровизации мониторинга лесных угодий. Мы видим каждую попытку незаконного изъятия активов из экосистемы. Ущерб в полтора миллиона — это только прямые потери, без учета затрат на рекультивацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рост преступности совпал с масштабным развитием инфраструктуры. Пока регион строит скоростной маршрут М-3 и закрывает реестры госимущества для защиты данных, нагрузка на отдаленные районы, такие как Климово, растет. Там, где возводится новое жилье, требуется особый контроль за использованием лесного фонда.

Теневой сектор: вырубки и биоресурсы

Четверть всех дел связана с незаконной добычей древесины. Десять эпизодов касаются хищения леса, что на фоне борьбы с вредителями ясеней создает двойную нагрузку на бюджет. Остальные случаи распределились между браконьерством на суше и воде. Инвестиционный климат требует прозрачности, а незаконная охота — это прямая атака на биоразнообразие и будущую доходность региона.

"Каждое дерево в Реестре госимущества — это актив. Незаконная рубка — это не просто кража, это дестабилизация баланса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративной ответственности Роман Лаврентьев.

Показатель (январь-июнь) Значение
Общее число экологических преступлений 39 случаев
Динамика к 2025 году +30% (+9 преступлений)
Незаконные лесозаготовки 10 эпизодов
Финансовый ущерб > 1,5 млн рублей

Контроль над ресурсами требует не только жесткого администрирования, но и превентивных мер. На фоне того, как бюджет Брянщины распределяет миллиарды на социальные нужды, экологические штрафы становятся важным сдерживающим фактором. Статистика прокуратуры показывает: безнаказанность в лесу заканчивается там, где начинает работать алгоритм выявления нарушений.

"Преступления в сфере природопользования часто совершаются ради быстрой наживы, но в итоге бьют по налоговой базе. Мы фиксируем рост выявляемости благодаря интеграции баз данных лесничеств и МВД", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

Для пресечения подобных схем требуется не только работа силового блока, но и вовлеченность населения. Инвестиции в образовательные ресурсы помогут сформировать новое отношение к собственности. Пока же горькая статистика лишь подтверждает: регулятор будет наращивать давление на тех, кто игнорирует правила игры.

Ответы на популярные вопросы об экологии региона

Какие районы лидируют по количеству преступлений?

Наибольшая концентрация нарушений отмечена в Жуковском округе, Выгоничском, Карачевском и Клетнянском районах Брянской области.

На сколько вырос уровень экологической преступности?

В первом полугодии 2026 года рост составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что чаще всего воруют в брянских лесах?

Основная доля преступлений приходится на незаконные вырубки древесины (10 дел из 39), а также на браконьерскую охоту и рыбалку.

Каков общий размер финансового ущерба?

За отчетный период действия злоумышленников нанесли ущерб природе региона на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев, бухгалтер Наталья Громова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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