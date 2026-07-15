Леса тают на глазах: Брянская область зафиксировала последствия дерзких действий нарушителей

Система экологического контроля Брянской области зафиксировала резкий рост антропогенного давления на природные ресурсы. За первое полугодие 2026 года прокуратура региона выявила 39 преступлений против экологии — это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика указывает на необходимость ужесточения администрирования в лесной и водной сферах, где экономические интересы нарушителей вступают в прямой конфликт с макроэкономической стабильностью природного капитала.

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Статистика и география экологического ущерба

Природоохранная повестка региона сегодня диктуется жесткими цифрами. Налоговые органы и силовые структуры фиксируют скачок выплат и активности, однако вместе с легальным бизнесом активизировались и теневые игроки. География нарушений охватила Выгоничский, Карачевский, Клетнянский районы и Жуковский округ, где ранее фиксировался карантин у диких животных. Суммарный ущерб государству превысил 1,5 миллиона рублей.

"Прирост выявленных эпизодов на 30% — это результат цифровизации мониторинга лесных угодий. Мы видим каждую попытку незаконного изъятия активов из экосистемы. Ущерб в полтора миллиона — это только прямые потери, без учета затрат на рекультивацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рост преступности совпал с масштабным развитием инфраструктуры. Пока регион строит скоростной маршрут М-3 и закрывает реестры госимущества для защиты данных, нагрузка на отдаленные районы, такие как Климово, растет. Там, где возводится новое жилье, требуется особый контроль за использованием лесного фонда.

Теневой сектор: вырубки и биоресурсы

Четверть всех дел связана с незаконной добычей древесины. Десять эпизодов касаются хищения леса, что на фоне борьбы с вредителями ясеней создает двойную нагрузку на бюджет. Остальные случаи распределились между браконьерством на суше и воде. Инвестиционный климат требует прозрачности, а незаконная охота — это прямая атака на биоразнообразие и будущую доходность региона.

"Каждое дерево в Реестре госимущества — это актив. Незаконная рубка — это не просто кража, это дестабилизация баланса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративной ответственности Роман Лаврентьев.

Показатель (январь-июнь) Значение Общее число экологических преступлений 39 случаев Динамика к 2025 году +30% (+9 преступлений) Незаконные лесозаготовки 10 эпизодов Финансовый ущерб > 1,5 млн рублей

Контроль над ресурсами требует не только жесткого администрирования, но и превентивных мер. На фоне того, как бюджет Брянщины распределяет миллиарды на социальные нужды, экологические штрафы становятся важным сдерживающим фактором. Статистика прокуратуры показывает: безнаказанность в лесу заканчивается там, где начинает работать алгоритм выявления нарушений.

"Преступления в сфере природопользования часто совершаются ради быстрой наживы, но в итоге бьют по налоговой базе. Мы фиксируем рост выявляемости благодаря интеграции баз данных лесничеств и МВД", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

Для пресечения подобных схем требуется не только работа силового блока, но и вовлеченность населения. Инвестиции в образовательные ресурсы помогут сформировать новое отношение к собственности. Пока же горькая статистика лишь подтверждает: регулятор будет наращивать давление на тех, кто игнорирует правила игры.

Ответы на популярные вопросы об экологии региона

Какие районы лидируют по количеству преступлений?

Наибольшая концентрация нарушений отмечена в Жуковском округе, Выгоничском, Карачевском и Клетнянском районах Брянской области.

На сколько вырос уровень экологической преступности?

В первом полугодии 2026 года рост составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что чаще всего воруют в брянских лесах?

Основная доля преступлений приходится на незаконные вырубки древесины (10 дел из 39), а также на браконьерскую охоту и рыбалку.

Каков общий размер финансового ущерба?

За отчетный период действия злоумышленников нанесли ущерб природе региона на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

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