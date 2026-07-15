Бензин теперь выдают по расписанию: внедрение QR-кодов в Чите заставило водителей планировать визиты

В Забайкальском крае запускают пилотный проект электронной очереди на автозаправочных станциях. Жители смогут получить QR-код для заправки через мессенджер "Макс". Первую точку с такой системой опробуют на одной из АЗС в Чите, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.
Систему привязали к учетным записям в "Максе", чтобы люди не регистрировались на сторонних сайтах. По словам чиновников, такая мера поможет остановить перепродажу кодов и распределить топливо честно.
"Оформить QR-код можно будет только в национальном мессенджере", — сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Для получения топлива водителям нужно зарегистрироваться в боте "Топливо 75". Заявку подают за день до визита на заправку, выбирая удобное время и вид топлива. Повторно запросить код разрешат через шесть дней после предыдущей заправки.
|Этап получения топлива
|Действие
|Регистрация
|Запуск бота "Топливо 75" в мессенджере "Макс"
|Заявка
|Выбор топлива и временного слота (за день до визита)
|Ограничение
|Повторный код доступен через 6 дней
О введении электронных очередей Александр Осипов говорил еще в начале июля. Власти готовят нормативные акты для регулирования процесса. При этом заправки, где сохраняется обычная "живая" очередь, продолжат работать в прежнем режиме.
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