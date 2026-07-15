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Лесные ресурсы Карелии в дело: новый объект в Суоярви прекратит зависимость от привоза

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Суоярви строят новую котельную на территории бывшей картонной фабрики. Объект возводят за счет федерального бюджета, запуск планируют к 2027 году.

Рабочий в спецодежде утепляет большую металлическую трубу минеральной ватой в промышленном помещении
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочий в спецодежде утепляет большую металлическую трубу минеральной ватой в промышленном помещении

Мощность новой станции составит 26 МВт. Это на треть больше показателей старой котельной, которая обеспечивала теплом центральный микрорайон города. Оборудование на объекте будет отечественным, а в качестве топлива используют щепу.

Управлять котельной будет республиканская государственная организация "КарелКоммунЭнерго".

Параметр Характеристика
Мощность 26 МВт
Топливо Щепа
Срок запуска 2027 год

"В Суоярви появится еще одна котельная", — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Для жителей города замена старого оборудования означает более стабильный теплоснабжение в зимний период. Использование щепы в качестве топлива актуально для региона с развитой лесной промышленностью, что позволяет снизить зависимость от привозных энергоресурсов.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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