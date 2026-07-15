Лесные ресурсы Карелии в дело: новый объект в Суоярви прекратит зависимость от привоза

В Суоярви строят новую котельную на территории бывшей картонной фабрики. Объект возводят за счет федерального бюджета, запуск планируют к 2027 году.
Мощность новой станции составит 26 МВт. Это на треть больше показателей старой котельной, которая обеспечивала теплом центральный микрорайон города. Оборудование на объекте будет отечественным, а в качестве топлива используют щепу.
Управлять котельной будет республиканская государственная организация "КарелКоммунЭнерго".
|Параметр
|Характеристика
|Мощность
|26 МВт
|Топливо
|Щепа
|Срок запуска
|2027 год
"В Суоярви появится еще одна котельная", — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Для жителей города замена старого оборудования означает более стабильный теплоснабжение в зимний период. Использование щепы в качестве топлива актуально для региона с развитой лесной промышленностью, что позволяет снизить зависимость от привозных энергоресурсов.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.