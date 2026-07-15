Хватит терпеть холод в Уфе: массовый сбой в сотнях домов привел к серьезным последствиям

В 224 многоквартирных домах Уфы жители столкнулись с задержкой подачи горячей воды в июне и июле. Нарушения выявили в ходе мониторинга жизнедеятельности города.

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По данным начальника управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Антона Тристана, сроки подачи ресурса в дома, которые обслуживает "БашРТС", были нарушены от 12 до 53 часов.

"Установлены случаи несвоевременной подачи ресурсов", — сообщил Антон Тристан.

Причиной сбоев стало большое количество повреждений на тепловых сетях. Эти дефекты обнаружили во время гидравлических испытаний, которые проводятся для подготовки системы к зимнему периоду.

Показатель Значение Количество домов с задержкой воды 224 Срок задержки ресурса от 12 до 53 часов Ответственная организация "БашРТС"