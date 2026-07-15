Хватит терпеть холод в Уфе: массовый сбой в сотнях домов привел к серьезным последствиям

В 224 многоквартирных домах Уфы жители столкнулись с задержкой подачи горячей воды в июне и июле. Нарушения выявили в ходе мониторинга жизнедеятельности города.
По данным начальника управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Антона Тристана, сроки подачи ресурса в дома, которые обслуживает "БашРТС", были нарушены от 12 до 53 часов.
"Установлены случаи несвоевременной подачи ресурсов", — сообщил Антон Тристан.
Причиной сбоев стало большое количество повреждений на тепловых сетях. Эти дефекты обнаружили во время гидравлических испытаний, которые проводятся для подготовки системы к зимнему периоду.
|Показатель
|Значение
|Количество домов с задержкой воды
|224
|Срок задержки ресурса
|от 12 до 53 часов
|Ответственная организация
|"БашРТС"
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.