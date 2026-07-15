Деньги улетели в траву: водители Благовещенска выплатили миллионы за одну ошибку

В Благовещенске с начала года водители заплатили более 1,2 миллиона рублей за парковку на газонах. Инспекторы составили свыше 400 протоколов, сообщает администрация города.

Фото: freepik.com by ilovehz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газон

За порчу зеленых насаждений владельцев машин штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Для компаний санкции жестче — до 100 тысяч рублей. Помимо денежных взысканий, автомобиль могут забрать на штрафстоянку.

Власти предлагают жителям города помогать в борьбе с нарушителями. Чтобы наказать водителя, нужно сделать фото машины на траве, где четко видны дата, время и государственный номер. Жалобу принимают через портал "Открытый регион. Амурская область" или на сайте Госавтоинспекции.

Категория нарушителя Сумма штрафа Физические лица 3 000 — 5 000 рублей Юридические лица до 100 000 рублей