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Тревожные сводки из Сочи: экстремальные осадки привели к разрушительным последствиям в горных районах города

Россия » Юг » Краснодар

Мощные ливни накрыли Сочи 15 июля, спровоцировав локальные наводнения и критический подъем уровня воды в реках. В микрорайоне Дагомыс река Ира вышла из берегов, из-за чего потоки воды начали переливаться через мосты и затапливать проезжую часть. Синоптики продлили экстренное предупреждение для всего Краснодарского края до 16 июля, прогнозируя град, шквалистый ветер до 20–22 метров в секунду и формирование смерчей над акваторией Черного моря.

Затопленная улица в городе
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная улица в городе

"Вода поднялась до опасных отметок, на кадрах из Дагомыса видно, как потоки идут прямо через дорожное полотно моста", — сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Причиной таких резких подтоплений в Сочи часто становится сочетание экстремальных осадков и особенностей рельефа, когда малые реки не справляются с объемом воды, стекающей с гор. В ближайшие сутки сохраняется высокая вероятность схода селей, так как почва на склонах уже переувлажнена", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Городские службы фиксируют многочисленные завалы на дорогах. На участке между улицами Транспортной и Горнострелковой массивное дерево рухнуло на проезжую часть, полностью заблокировав движение автомобилей. Водителям приходится разворачиваться в поисках путей объезда, что спровоцировало заторы в нескольких районах города. Многие владельцы машин предпочитают не рисковать и пережидают пик осадков на возвышенностях.

Местные жители критикуют текущее состояние городской инфраструктуры и системы водоотведения. Горожане отмечают, что плотная застройка прибрежных и горных зон мешает естественному уходу воды. В частном секторе люди всерьез опасаются активизации оползневых процессов и задумываются о самостоятельном укреплении подпорных стен на своих участках, так как существующие ливневки не справляются с тропическими ливнями.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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