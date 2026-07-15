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Вместо вкуса получили болезнь: привычка закупаться у стихийных торговцев привела к катастрофе

Россия » Северо-Запад » Калининград

Жителям Калининградской области стоит внимательнее выбирать места для покупок продуктов. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура предупредила, что уличная торговля "с рук" — это прямая дорога к инфекционному отделению. Продукция, которая продается на тротуарах и стихийных рынках, хранится без соблюдения санитарных норм и может превратиться в опасный биологический коктейль.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Проблема в том, что Роспотребнадзор не имеет юридических рычагов для проверки таких торговцев. Если продавец не зарегистрирован как ИП, его деятельность считается незаконной, а контроль за ней ложится на плечи полиции и муниципальных властей. Тем временем, последствия для здоровья могут быть крайне тяжелыми, особенно учитывая риски загрязнения воды и общую санитарную обстановку в районах с изношенной инфраструктурой.

Инфекционный фактор

"Мы настоятельно не рекомендуем в таких условиях приобретать продукцию. Непонятно, где выращены ягоды, под воздействием каких удобрений. Непонятно, в каких условиях хранится рыбная продукция, как она изготавливалась", — отметила Елена Бабура. Часто эпидемиологические расследования прямо указывают на конкретный "фактор передачи" — рыбу или икру, купленную у случайных лиц. Пока легальные поставщики используют надежную логистику, стихийные торговцы выставляют товар прямо на солнце.

"Для многих семей в Калининграде покупка продуктов на улице кажется экономией, но это иллюзия. На фоне того, как стоимость жизни растет, люди пытаются урезать расходы, забывая о стоимости лечения после тяжелого отравления", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Кулинарные угрозы и соусы

Особую опасность представляют готовые блюда: салаты с заправкой и домашние соусы. Полужидкая среда — идеальное место для размножения бактерий. По словам главы ведомства, соусы на основе сырых яиц или кефира часто становятся "биологической бомбой". Даже ущерб аграриям от стихии не оправдывает реализацию потенциально опасных плодов. Бабура также напомнила: нельзя покупать разрезанные арбузы, так как в мякоти создаются тепличные условия для микробов.

Сравнение рисков разных продуктов

Категория товара Степень и причина опасности
Ягоды и фрукты Неизвестные удобрения, отсутствие возможности помыть товар.
Рыба и икра Нарушение температурного режима, риск ботулизма.
Разрезанные арбузы Бактериальное обсеменение мякоти при контакте с грязным ножом.
Готовые салаты Мгновенный рост патогенов в жидкой среде соуса.

Пока муниципалитеты пытаются наладить порядок, жителям стоит пользоваться проверенными методами поддержки. Например, для покупки детского питания лучше использовать электронные сертификаты, гарантирующие качество товаров в сертифицированных сетях. Безопасность питания остается личной ответственностью каждого, особенно в периоды, когда городские службы сосредоточены на масштабных ремонтных кампаниях.

"Конфликты между муниципальными властями и незаконными торговцами — это хроническая болезнь местных элит. Отсутствие жесткого контроля на местах позволяет "стихийщикам" игнорировать любые нормативы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Роспотребнадзор не штрафует бабушек у метро?

Ведомство контролирует только легальный бизнес (ИП и юрлица). Проверки физических лиц без статуса предпринимателя входят в компетенцию полиции и муниципальных властей.

Как понять, что точка торговли является санкционированной?

У легального продавца должно быть разрешение на торговлю, медкнижка и документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции.

Можно ли покупать овощи, если их потом тщательно помыть?

Мытье убирает только поверхностные загрязнения. Если при выращивании использовались запрещенные удобрения, химия остается внутри плода.

Чем опасна покупка нарезанных бахчевых культур?

Сладкая и влажная среда арбуза при комнатной температуре становится идеальным инкубатором для бактерий, которые попадают внутрь с кожуры или ножа.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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