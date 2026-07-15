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Железная дисциплина против непредсказуемой реки: легионы пловцов готовятся к решающему прорыву

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Благовещенск готовится к самому масштабному заплыву через Амур за последние десятилетия. 2 августа международная акция "Дружба" соберет на фарватере 300 пловцов — по 150 человек от России и Китая. В этот раз событие, которое проводится уже в 18-й раз, претендует на место в Книге рекордов России как самое массовое форсирование границы вплавь.

Благовещенск
Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Благовещенск

Тренировки в "коробке" на Серебряной миле

Подготовка амурской команды идет полным ходом на набережной Благовещенска. Специфика заплыва требует не индивидуальных рекордов, а слаженности коллектива. Пловцы уже три недели отрабатывают движение "коробкой" — плотной группой, способной противостоять капризам Амура. Основной упор сделан на выносливость, так как дистанция в два километра осложняется гидрологическими особенностями реки.

"Масштабные трансграничные проекты всегда требуют не только физической формы, но и четкой координации. Для региональных бюджетов и имиджа территорий такие события — мощный фактор развития событийного туризма и укрепления связей с соседями "за речкой", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жесткое сито отбора: квоты и документы

Желающих пересечь Амур оказалось значительно больше, чем мест в команде. На 150 вакансий подано более 200 заявок. На этой неделе, 24 и 25 июля, организаторы проведут контрольные заплывы, чтобы отсеять тех, кто не готов к нагрузкам. Приоритет отдается не только профессионалам, но и льготным категориям.

Министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека пояснил ситуацию: "На сегодня у нас уже более 200 заявок, а квота на участие — 150 человек. Мы стараемся, чтобы как можно больше амурчан приняли участие в этом событии, но с условием соблюдения всех требований: медицинская справка, страховка, наличие необходимых документов и прохождение предварительного отбора. Тем не менее, мы всегда оставляем квоты для ветеранов спорта, военнослужащих, участников СВО".

"Внутренний туризм на Дальнем Востоке все чаще строится на таких уникальных "фишках". Благовещенск использует свое географическое положение на 100%, превращая обычную границу в спортивную арену. Это привлекает внимание всей страны", — объяснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Сложности маршрута: водовороты и течение

Пересечь Амур — это не бассейн переплыть. Участникам придется бороться с переменчивым состоянием воды. Река славится своими водоворотами и внезапными скачками уровня после дождей. Безопасность на тренировках и во время самого старта обеспечивают спасатели, а медицинское сопровождение является обязательным условием для старта.

Параметр заплыва Значение / Условие
Количество участников 300 человек (150 РФ + 150 КНР)
Дистанция Около 2 километров по воде
Главные риски Водовороты, сильное течение
Цель 2024 года Фиксация в Книге рекордов России

"Амур — река с характером. Природные риски в этом регионе всегда выше среднего. Даже при стабильном прогнозе возможны локальные аномалии, поэтому дисциплина в строю пловцов — залог их жизни", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Кто может поплыть в Китай?

Жители Амурской области, прошедшие отбор, имеющие страховку и медицинский допуск. Также учитывается наличие визы или документов для упрощенного пересечения границы.

Как проходит подготовка?

Спортсмены тренируются группами на участке Серебряной мили, отрабатывая синхронность и сопротивление течению Амура.

Почему количество мест ограничено?

Квота в 150 человек с каждой стороны установлена международным соглашением для обеспечения контроля и безопасности на воде.

Будет ли установлен рекорд?

Для фиксации самого массового пересечения границы приглашены представители Книги рекордов России, которые зафиксируют достижение на месте.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова

 

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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