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Одной рукой — в бак, другой — в канистру: в Севастополе разрешили забирать запас бензина

Россия » Юг » Симферополь

В Севастополе временно разрешили заправлять бензин в канистры. Меру ввели, чтобы жители могли обеспечить топливом домашние генераторы.

Канистра для топлива
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Канистра для топлива

Для покупки бензина в тару водителям нужно предъявить QR-код и оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Номер автомобиля в документе должен совпадать с данными в коде. Заправить можно часть объема в бак, а остаток — в канистру.

15 июля заправка по QR-кодам работает с 09:00 до 21:00. Общий лимит составляет 20 литров, но на четырех станциях — "Верхнесадовое", "Орлиное", "Таврида-1" и "Таврида-2" — можно взять до 40 литров.

Вид топлива / АЗС Условие получения Лимит
Бензин (стандарт) QR-код + СТС 20 литров
Бензин (4 спец. АЗС) QR-код + СТС 40 литров
Дизельное топливо NP Без QR-кодов 40 литров

Тем, кто не получил QR-код, советуют сменить заявку на бензин АИ-92 — утром 15 июля планировали разослать еще 2300 таких кодов. Проверить наличие горючего на конкретной станции можно через онлайн-карту.

"Можно залить часть топлива в бак, а остаток — в канистру", — пояснил губернатор Михаил Развожаев.

Вопрос цен и субсидий

Параллельно обсуждается снижение стоимости топлива. Президент Владимир Путин поручил ведомствам рассмотреть субсидирование поставок в Крым и Севастополь. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил выделить субсидию в размере около 85 рублей за литр.

Ограничения на продажу горючего действуют с конца мая из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам. Система QR-кодов в Севастополе заработала в июне. Из-за дефицита и высоких цен часть жителей выезжает за топливом на материк, а на местном рынке активизировались перекупщики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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