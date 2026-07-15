Дети возвращаются домой: радикальная смена курса в Кузбассе обрушила статистику приютов

Власти Кузбасса пересмотрели подходы к профилактике сиротства, сделав ставку на сохранение детей в биологических семьях. Согласно годовому отчету регионального Уполномоченного по правам ребенка, за прошлый год муниципальные консилиумы провели свыше 900 заседаний, детально разобрав жизненные обстоятельства 2 475 несовершеннолетних. Такие меры позволили укрепить социальную стабильность внутри муниципалитетов и значительно сократить число изъятий.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Веселое семейное сражение подушками на кровати

Реформа системы сопровождения трудных семей

Для контроля ситуации в области запустили единую базу данных, включающую 1,5 тысячи семей, которые находятся в социально опасном положении или столкнулись с финансовым кризисом. В этих ячейках общества воспитывается более 3,5 тысячи детей, за судьбой которых теперь следят специалисты Минсоцзащиты и местных центров помощи. Благодаря адресной поддержке, 1 107 ребят вернулись к родителям, а еще почти 300 обрели новый дом у родственников или в замещающих семьях.

Как сообщает VSE42.Ru, к исполнению рекомендаций федеральных инспекторов активно подключились стационарные отделения реабилитационных центров Кемеровской области. Итоговые показатели свидетельствуют о высокой результативности: из двух тысяч поступивших в учреждения детей восемь из десяти в итоге воссоединились с родными. В общей сложности количество воспитанников в интернатах и приютах Кузбасса уменьшилось на 42% за двенадцать месяцев.

"Приоритет кровной семьи — это не просто гуманный лозунг, а прагматичный способ предотвратить психологические травмы у детей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru социальный психолог Надежда Осипова.

Динамика сокращения детского неблагополучия

Статистика фиксирует устойчивый тренд на освобождение коек в социальных стационарах: если в начале 2025 года под опекой государства находились почти 500 несовершеннолетних, то к текущему моменту эта цифра упала до 290. Эксперты связывают успех с внедрением системы раннего выявления проблем, когда помощь оказывается до того, как ситуация станет критической. Экология семейных отношений становится таким же важным фактором развития региона, как и качество атмосферного воздуха в промышленных центрах.

Системная работа включает не только материальную поддержку, но и юридическое консультирование родителей, столкнувшихся с риском лишения прав. Важно, что большая часть детей передается именно под родственную опеку, что позволяет им сохранять связь с привычным окружением.

Ответы на популярные вопросы о профилактике сиротства в Кузбассе

Сколько детей удалось вернуть родителям в 2025 году?

В течение года 1 107 несовершеннолетних воссоединились со своими кровными семьями после работы специалистов.

Что такое единая база данных семей в трудной ситуации?

Это цифровая система мониторинга, в которую внесены 1 512 семей региона для обеспечения их непрерывным социальным сопровождением.

На сколько сократилось число детей в приютах?

Количество воспитанников в стационарных отделениях социально-реабилитационных центров снизилось на 41,9% за год.

Какой процент детей возвращается домой из центров помощи?

По актуальным данным, 80,5% несовершеннолетних от общего числа поступивших в госучреждения возвращаются в родные семьи.

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