Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полынь маскирует проблему, а не решает ее: вся правда о популярном способе защиты дома от клопов
Раньше искали опухоль, теперь опережают её: Сколково ускорило борьбу с раком
Кондиционер включён, а жара не сдаётся: ошибка прячется в самом первом действии
Обещания утекли вместе с горячей водой: сроки восстановления водоснабжения сорвали в 553 домах Ростова
Не календарь решает судьбу урожая, а сам лук: один признак показывает идеальный момент уборки
Говорят, книги стали выбрасывать: на Сахалине показали, какой может быть их вторая жизнь
Вчера не купили — сегодня доплатили: автомобили с пробегом в России снова прибавили в цене
Праздник по строгим правилам: что категорически запрещено на Эл Ойыне в Горно-Алтайске
Приморье тонет: полметра воды на трассе парализовали движение, большегрузы ищут объезд

Дети возвращаются домой: радикальная смена курса в Кузбассе обрушила статистику приютов

Россия » Сибирь » Кемерово

Власти Кузбасса пересмотрели подходы к профилактике сиротства, сделав ставку на сохранение детей в биологических семьях. Согласно годовому отчету регионального Уполномоченного по правам ребенка, за прошлый год муниципальные консилиумы провели свыше 900 заседаний, детально разобрав жизненные обстоятельства 2 475 несовершеннолетних. Такие меры позволили укрепить социальную стабильность внутри муниципалитетов и значительно сократить число изъятий.

Веселое семейное сражение подушками на кровати
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Веселое семейное сражение подушками на кровати

Реформа системы сопровождения трудных семей

Для контроля ситуации в области запустили единую базу данных, включающую 1,5 тысячи семей, которые находятся в социально опасном положении или столкнулись с финансовым кризисом. В этих ячейках общества воспитывается более 3,5 тысячи детей, за судьбой которых теперь следят специалисты Минсоцзащиты и местных центров помощи. Благодаря адресной поддержке, 1 107 ребят вернулись к родителям, а еще почти 300 обрели новый дом у родственников или в замещающих семьях.

Как сообщает VSE42.Ru, к исполнению рекомендаций федеральных инспекторов активно подключились стационарные отделения реабилитационных центров Кемеровской области. Итоговые показатели свидетельствуют о высокой результативности: из двух тысяч поступивших в учреждения детей восемь из десяти в итоге воссоединились с родными. В общей сложности количество воспитанников в интернатах и приютах Кузбасса уменьшилось на 42% за двенадцать месяцев.

"Приоритет кровной семьи — это не просто гуманный лозунг, а прагматичный способ предотвратить психологические травмы у детей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru социальный психолог Надежда Осипова.

Динамика сокращения детского неблагополучия

Статистика фиксирует устойчивый тренд на освобождение коек в социальных стационарах: если в начале 2025 года под опекой государства находились почти 500 несовершеннолетних, то к текущему моменту эта цифра упала до 290. Эксперты связывают успех с внедрением системы раннего выявления проблем, когда помощь оказывается до того, как ситуация станет критической. Экология семейных отношений становится таким же важным фактором развития региона, как и качество атмосферного воздуха в промышленных центрах.

Системная работа включает не только материальную поддержку, но и юридическое консультирование родителей, столкнувшихся с риском лишения прав. Важно, что большая часть детей передается именно под родственную опеку, что позволяет им сохранять связь с привычным окружением. 

Ответы на популярные вопросы о профилактике сиротства в Кузбассе

Сколько детей удалось вернуть родителям в 2025 году?

В течение года 1 107 несовершеннолетних воссоединились со своими кровными семьями после работы специалистов.

Что такое единая база данных семей в трудной ситуации?

Это цифровая система мониторинга, в которую внесены 1 512 семей региона для обеспечения их непрерывным социальным сопровождением.

На сколько сократилось число детей в приютах?

Количество воспитанников в стационарных отделениях социально-реабилитационных центров снизилось на 41,9% за год.

Какой процент детей возвращается домой из центров помощи?

По актуальным данным, 80,5% несовершеннолетних от общего числа поступивших в госучреждения возвращаются в родные семьи.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Наука и техника
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Цветок с ароматом вишневого пирога: создаем непрерывный цветочный праздник на клумбе
Садоводство, цветоводство
Цветок с ароматом вишневого пирога: создаем непрерывный цветочный праздник на клумбе
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Мир квадроберов захлестнула новая волна: на смену домашним зверям пришли клыкастые рептилии
Цена квадрата: ценовой разрыв уничтожил инвестиционный смысл новостроек
Горный рельеф стал вызовом: развязка в Петропавловске-Камчатском разгрузит центр в часы пик
Пробки больше не заблокируют город: во Владивостоке проложили путь в обход заторов
Дожди решили отыграться за весь год: синоптики объяснили странную погоду в ЕАО
Разгон как роскошь: как изменились привычки водителей в условиях дефицита горючего
55 миллионов лежали под ногами, но забрать их оказалось нельзя: житель Приамурья получил срок вместо богатства
Огурцы завалят урожаем: ведро остатков завтрака заставит плети плодоносить до заморозков
Не оливье и не мимоза: слоёный салат объединил продукты, которые редко встречаются вместе
Больше никаких лишних машин на АЗС: новый цифровой фильтр в Чите отсек путь спекулянтам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.