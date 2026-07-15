Золото работает, казна тяжелеет: Амурская область собрала 65 миллиардов рублей

Амурская область демонстрирует резкий скачок бюджетных доходов в первой половине 2026 года. Казна региона пополнилась на 65,4 миллиарда рублей, что почти на пятую часть превышает показатели прошлого сезона. Основной приток обеспечили налоги на добычу ископаемых и доходы граждан. В материале разберем, как золотодобыча и рост зарплат меняют финансовый ландшафт Приамурья.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Рабочее место с документами

Драйверы роста региональной казны

Налоговая служба зафиксировала заметный подъем по всем ключевым статьям. Поступления от прибыли компаний выросли на 23%, добавив в бюджет 3,1 миллиарда рублей. НДФЛ принес на 3,3 миллиарда больше, чем годом ранее, показав рост в 14%. Самую внушительную динамику продемонстрировал налог на добычу полезных ископаемых, объем которого увеличился почти вдвое.

"Такой рост налоговых поступлений указывает на оздоровление регионального реального сектора и расширение налогооблагаемой базы за счет новых инвестпроектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Львиную долю общего пирога — две трети всех сборов — по-прежнему формируют доходы физических лиц и прибыль организаций. В цифрах это 27,5 и 16,4 миллиарда рублей соответственно. При этом казна не только забирает, но и отдает. За полгода жителям Приамурья вернули 2,1 миллиарда рублей через различные вычеты, от имущественных до социальных.

Налоговый индикатор Сумма в 2026 году НДФЛ (общий сбор) 27,5 млрд руб. Налог на прибыль 16,4 млрд руб. НДПИ 6,5 млрд руб.

Золото и цифровой контроль

Добывающий сектор подтвердил статус главного финансового мотора области. Индекс промпроизводства в этой сфере достиг 106,7%. Только за пять месяцев добыча золота прибавила 2%. Это позволило направить в консолидированный бюджет 8,2 миллиарда рублей налогов от недропользователей. Эффект обеспечили не только природные богатства, но и обновление техники на приисках.

"Модернизация производства на крупнейших месторождениях позволяет удерживать рентабельность даже при сложном ландшафте и удаленности объектов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Налоговики отмечают рост прозрачности бизнеса. Внедрение системы "АСК НДС" заставляет компании играть по правилам. Около 600 плательщиков самостоятельно пересчитали свои обязательства в большую сторону на 1,1 миллиарда рублей. Это в два раза больше прошлогодних добровольных правок, что избавляет предприятия от лишних выездных проверок инспекторами.

Туризм и бизнес-показатели

Местные предприниматели тоже прибавили в оборотах. Доходы ИП на общем режиме выросли до 72 миллиардов рублей. Муниципалитеты получили свою долю финансового пирога — 9,9 миллиарда рублей. Основную часть их доходов составляет подоходный налог, на который приходится более 80% всех поступлений в местные бюджеты поселений и городов.

"Введение туристического налога уже приносит плоды, доходы от него выросли почти в два раза, что дает ресурс для благоустройства малых городов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Туристический сбор, запущенный в 2025 году, принес за шесть месяцев 15,3 миллиона рублей. Хотя на фоне миллиардных доходов от недр эта сумма невелика, динамика в 1,9 раза внушает оптимизм. Дополнительные средства города направляют на земельные вопросы и развитие упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса.

Ответы на популярные вопросы

За счет чего вырос налог на ископаемые?

Рост в 1,9 раза обусловлен увеличением объема золотодобычи на 2% и обновлением производственных мощностей крупными компаниями сектора.

Сколько денег остается в муниципалитетах?

Местные бюджеты получили 9,9 миллиарда рублей, при этом 8 миллиардов из них пришлись на отчисления от зарплат жителей.

Как работает туристический налог?

Сбор внедрен в 2025 году и за первое полугодие 2026 года принес 15,3 миллиона рублей, что в два раза больше дебютного периода.