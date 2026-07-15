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Обещания утекли вместе с горячей водой: сроки восстановления водоснабжения сорвали в 553 домах Ростова

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назвал «полным провалом» работу коммунальных служб по восстановлению горячего водоснабжения. В городе зафиксированы массовые срывы графиков подачи воды, из-за чего жители сотен домов остались без ресурса.

Компактная ванная комната
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Компактная ванная комната

Проблемы коснулись 553 многоквартирных домов. Городская администрация уже начала претензионную работу с ресурсоснабжающими организациями. Департамент ЖКХ и энергетики проверяет работу компаний и готовит документы по фактам нарушений. О ситуации Скрябин доложил губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю.

"Ситуация с нарушением графиков отключения и восстановления горячего водоснабжения — полный провал", — заявил глава города Александр Скрябин.

Помимо административных мер, к разбору ситуации подключат прокуратуру. Параллельно с этим ресурсники приступили к третьему этапу испытаний тепловых сетей перед началом отопительного сезона. Это означает, что временные ограничения по воде сохранятся и в ближайшее время.

Показатель Значение
Дома с нарушением сроков подачи воды 553
Дома с текущими ограничениями (3 этап работ) 789
Объекты соцсферы без воды (Ленинский, Кировский, Пролетарский р-ны) 48

Жители Ростова продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды, направляя обращения в городские и региональные власти.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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