Обещания утекли вместе с горячей водой: сроки восстановления водоснабжения сорвали в 553 домах Ростова

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назвал «полным провалом» работу коммунальных служб по восстановлению горячего водоснабжения. В городе зафиксированы массовые срывы графиков подачи воды, из-за чего жители сотен домов остались без ресурса.
Проблемы коснулись 553 многоквартирных домов. Городская администрация уже начала претензионную работу с ресурсоснабжающими организациями. Департамент ЖКХ и энергетики проверяет работу компаний и готовит документы по фактам нарушений. О ситуации Скрябин доложил губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю.
"Ситуация с нарушением графиков отключения и восстановления горячего водоснабжения — полный провал", — заявил глава города Александр Скрябин.
Помимо административных мер, к разбору ситуации подключат прокуратуру. Параллельно с этим ресурсники приступили к третьему этапу испытаний тепловых сетей перед началом отопительного сезона. Это означает, что временные ограничения по воде сохранятся и в ближайшее время.
|Показатель
|Значение
|Дома с нарушением сроков подачи воды
|553
|Дома с текущими ограничениями (3 этап работ)
|789
|Объекты соцсферы без воды (Ленинский, Кировский, Пролетарский р-ны)
|48
Жители Ростова продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды, направляя обращения в городские и региональные власти.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.