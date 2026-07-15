Говорят, книги стали выбрасывать: на Сахалине показали, какой может быть их вторая жизнь

Региональный оператор по обращению с отходами в Сахалинской области отправил на переработку очередную партию макулатуры. С начала 2026 года на завод передали уже более 3,2 тонны бумажных изданий, последняя партия составила 750 килограммов.
Собранные книги отправляют на местное предприятие, где из них делают строительный утеплитель. Технология проста и дешева: чтобы получить один стандартный мешок материала, требуется переработать 13 килограммов бумаги.
"Возвращение книг в повторный оборот снижает нагрузку на окружающую среду и помогает развивать экономику замкнутого цикла в области", — пояснила специалист по работе с вторичными ресурсами регионального оператора Анастасия Ченских.
Переработка макулатуры на Сахалине вписывается в задачи нацпроекта «Экологическое благополучие». Для островного региона, где пространство под полигоны ограничено, а логистика вывоза мусора дорога, сокращение захоронения отходов имеет особое значение.
|Показатель
|Цель к 2030 году
|Доля захоронения ТКО на полигонах
|не более 50%
|Вовлечение вторичных ресурсов в оборот
|минимум 25%
Параллельно с работой регоператора на острове проходит всероссийская акция «БумБатл». В 2026 году сбор макулатуры организовали в виде соревнования между школами, вузами, компаниями и семьями.
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