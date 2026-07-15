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Говорят, книги стали выбрасывать: на Сахалине показали, какой может быть их вторая жизнь

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Региональный оператор по обращению с отходами в Сахалинской области отправил на переработку очередную партию макулатуры. С начала 2026 года на завод передали уже более 3,2 тонны бумажных изданий, последняя партия составила 750 килограммов.

Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки

Собранные книги отправляют на местное предприятие, где из них делают строительный утеплитель. Технология проста и дешева: чтобы получить один стандартный мешок материала, требуется переработать 13 килограммов бумаги.

"Возвращение книг в повторный оборот снижает нагрузку на окружающую среду и помогает развивать экономику замкнутого цикла в области", — пояснила специалист по работе с вторичными ресурсами регионального оператора Анастасия Ченских.

Цели по отходам к 2030 году

Переработка макулатуры на Сахалине вписывается в задачи нацпроекта «Экологическое благополучие». Для островного региона, где пространство под полигоны ограничено, а логистика вывоза мусора дорога, сокращение захоронения отходов имеет особое значение.

Показатель Цель к 2030 году
Доля захоронения ТКО на полигонах не более 50%
Вовлечение вторичных ресурсов в оборот минимум 25%

Параллельно с работой регоператора на острове проходит всероссийская акция «БумБатл». В 2026 году сбор макулатуры организовали в виде соревнования между школами, вузами, компаниями и семьями.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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