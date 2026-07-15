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Приморье тонет: полметра воды на трассе парализовали движение, большегрузы ищут объезд

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Продолжительные ливни спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках западного Приморья, что привело к подтоплению региональных дорог. На наиболее сложных участках потоки полностью перекрыли проезд, отрезав несколько населенных пунктов от основных транспортных артерий. Ожидается, что ситуация в регионе может ухудшиться, так как активный циклон продолжает оказывать влияние на паводковую обстановку.

Затопленная улица
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Затопленная улица

Перекрытые трассы и критические зоны

В Пограничном округе стихия парализовала движение на 18-м километре автодороги, соединяющей Гродеково, Барановку и Садовый. Слой воды на проезжей части превысил 50 сантиметров, что сделало участок непроходимым даже для тяжелой техники. Дорожные службы дежурят на месте, однако восстановительные работы начнутся только после того, как низины Приморья освободятся от избыточной влаги и уровень переливов начнет стабильно снижаться.

Трудности также зафиксированы на пути к селу Духовское и на трассе Сибирцево — Жариково — Комиссарово. Глубина подтоплений здесь варьируется от 10 до 20 сантиметров, движение пока официально не закрыто, но водителям рекомендуют проявлять предельную осторожность. Как сообщает vostokmedia.com, дорожники перешли на усиленный режим мониторинга, чтобы оперативно реагировать на возможный размыв полотна или дальнейший рост уровня воды.

"Ликвидация последствий паводка начнется сразу после того, как вода окончательно покинет дорожное полотно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ограничения в Хорольском округе

В Хорольском муниципальном округе сложная обстановка сохраняется на подъездах к Сиваковке и на трассе Хороль — Реттиховка — Арсеньев. На этих участках зафиксированы переливы глубиной до 20 сантиметров, но транспортный поток продолжает двигаться без полной остановки сообщения. Специалисты подчеркивают, что стабильность проезда напрямую зависит от интенсивности осадков в ближайшие сутки и эффективности работы систем отвода воды.

Возле села Поповка введены жесткие ограничения на объезде моста, где вода поднялась до 30 сантиметров. Для минимизации рисков разрушения инфраструктуры здесь разрешено движение только по аварийному мостовому переходу, причем нагрузка на ось строго ограничена. К проезду допускаются исключительно транспортные средства, общая масса которых не превышает 5 тонн, в то время как большегрузам приходится искать альтернативные маршруты.

Ответы на популярные вопросы о паводках в Приморье

Где сейчас самое сложное положение на дорогах?

Наиболее критическая ситуация сложилась в Пограничном округе на 18-м километре пути между Гродеково и Садовым, где проезд полностью заблокирован из-за полуметрового слоя воды.

Какие ограничения действуют для грузовиков в Хорольском районе?

В районе села Поповка (7-й км трассы Хороль — Лукашевка) введен лимит по массе: через временный мост могут проезжать только автомобили весом до 5 тонн.

Когда начнется ремонт поврежденных участков?

Профильное министерство транспорта региона заявило, что спецтехника выйдет на объекты сразу после спада уровня паводковых вод и подсыхания грунта.

Можно ли проехать к селу Сиваковка?

На данный момент движение открыто, несмотря на переливы глубиной около 15-20 сантиметров, однако водителям следует учитывать риск гидроудара.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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