Горный рельеф стал вызовом: развязка в Петропавловске-Камчатском разгрузит центр в часы пик

Южная часть Петропавловска-Камчатского готовится к большой дорожной перестройке. Дорожники вышли на объект, который город ждал восемь лет — строительство объездной трассы между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Сейчас на сопках вовсю идет инженерная разведка и подготовка основания: рабочие расчищают полосу отвода и укрепляют грунт, чтобы исключить просадки и пустоты под будущим асфальтом.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт автомобильной дороги

Масштаб работ требует серьезных ресурсов: подрядчик уже разворачивает вахтовый городок, рассчитанный на 100 человек. Логистика на Камчатке — штука суровая, поэтому автономия строителей здесь в приоритете. Пока Москва обсуждает новые стандарты, наш край осваивает федеральные миллионы на сложном рельефе.

Технические характеристики и сложность проекта

"Подрядная организация получила порубочный билет, разрешительную и техническую документацию и вышла на производство работ. Уже пройдено порядка 2 километров от ТЭЦ-2 в сторону ТЭЦ-1. Всего нужно уложить дорожное полотно протяжённостью 7,5 километра", — рассказал врип главы города.

Трасса пройдет через горную местность, что превращает обычную укладку асфальта в ювелирную инженерную операцию. Проектом предусмотрено две полосы движения. Ширина проезжей части составит 7 метров, а общее полотно вместе с обочинами растянется на 10 метров. Учитывая общую безопасность трассы на полуострове, такие параметры должны обеспечить комфортный проезд даже для тяжелых грузовиков.

Параметр Показатели проекта Протяженность 7,5 километра Ширина проезжей части 7 метров (10 метров с обочинами) Водоотведение 28 водопропускных труб

"Строительство в условиях Камчатки всегда связано с рисками грунтов. Укрепление основания — это критический этап, так как горный рельеф и близость к морю создают специфическую нагрузку на дорожную одежду. Инвестиции в такие объекты окупаются за счет снижения издержек на логистику региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инженерные сети и снос препятствий

Для прокладки новой нити придется серьезно "подвинуть" старое городское хозяйство. Первый заместитель главы города пояснил, что проект включает перенос инженерных сетей и установку 28 водопропускных труб — это необходимо, чтобы весенние паводки и ливни не размыли дорогу. Под снос пойдут старые гаражи в районе остановки "Госпиталь", мешающие расчистке пути. Подобная зачистка территории — обычное дело для города, где сейчас активно идет строительство новых кварталов.

Важно помнить, что любая инфраструктурная стройка на Камчатке — это еще и борьба с природой. Недавно вулкан Крашенинникова напомнил о себе выбросами, а климатические особенности заставляют строителей работать в форсированном темпе, пока позволяет сезон.

"Модернизация ливневок и перенос коммуникаций в рамках дорожных работ — идеальный момент для обновления городской среды. Мы часто видим, как новое полотно приходится вскрывать из-за аварий на старых трубах, в данном случае комплексный подход минимизирует такие риски", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Транспортная разгрузка и логистика

Новая дорога призвана стать спасением для жителей отдаленных микрорайонов: СРВ, ЖБФ, Завойко и Копай. В часы пик бывший Ленинский район превращается в одну большую пробку, и альтернативный маршрут должен "разрезать" этот узел. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на федеральные средства, что гарантирует контроль за сроками.

Такое развитие территории делает южную часть города более привлекательной не только для жизни, но и для бизнеса. Местные власти уже внедряют различные налоговые льготы, чтобы стимулировать деловую активность. При этом регион делает ставку на свои кадры, вводя денежные выплаты студентам, которые вернутся работать на полуостров после вузов.

"Социальный эффект от этой дороги перевешивает её стоимость. Транспортная доступность напрямую влияет на качество жизни в таких районах как Завойко. Это не просто асфальт, это сокращение времени в пути к больницам, школам и рабочим местам", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

На фоне ограничений для мигрантов на рынке труда, крупные стройки становятся полигоном для местных специалистов и вахтовиков из российских регионов. Несмотря на то что некоторые подрядчики, такие как компания ДРСУ, сталкиваются с финансовыми трудностями, ключевые объекты нацпроектов остаются под защитой государственного финансирования.

Ответы на популярные вопросы

Когда планируют завершить строительство?

Работы только начаты, сейчас пройдено 2 км из 7,5 запланированных. Конкретные сроки сдачи объекта будут уточняться по мере прохождения самых сложных участков рельефа.

Как новая дорога повлияет на пробки?

Она станет полноценным дублером для южных микрорайонов, что позволит распределить поток машин, минуя основные заторы Ленинского района.

Будут ли сносить жилые дома?

В текущем плане значится снос только нежилых строений — гаражей в районе остановки "Госпиталь", мешающих прокладке полотна.

Откуда взялись деньги на проект?

Финансирование объекта полностью федеральное, работы включены в национальный проект "Инфраструктура для жизни".

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