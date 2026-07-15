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Дожди решили отыграться за весь год: синоптики объяснили странную погоду в ЕАО

Россия » Дальний Восток » Биробиджан

Жители Еврейской автономной области этим летом столкнулись с затяжными ливнями и разливными реками. Хотя обстановка напоминает климатический сбой, синоптики называют происходящее вариантом нормы. Просто годовая порция влаги распределилась неравномерно: природа выдала основной объем воды в короткий промежуток времени.

Городской дождь
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской дождь

По данным Гидрометеобюро г. Биробиджана, за текущий период в регионе выпало около 600 мм осадков. Это на 20% больше среднегодового значения. Для сравнения: в 2021 году уровень влаги достигал 700 мм, а в 2022 и 2023 годах он оставался на отметке 500 мм.

Период / Год Объем осадков (мм) Отклонение от нормы
2021 год 700 Выше нормы
2022-2023 гг. 500 Ниже нормы
Текущий год 600 120% от среднегодового значения

Сдвиг графиков

Главная проблема этого сезона — время выпадения влаги. Обычно начало июля в ЕАО приносит жару и сухость. В этот раз график сдвинулся: дожди, которые должны были распределиться по году, сконцентрировались в июле и августе.

В Биробиджане показатели оказались рекордными. В июле зафиксировали 150 мм осадков, что в два раза превышает средние значения за месяц. Август добавил еще 180 мм — это 150% от привычного уровня.

"То, что мы принимаем за аномалию, на самом деле — вариант нормы. Просто в этом году природа решила не растягивать удовольствие и выдала всё и сразу", — пояснила синоптик первой категории Гидрометеобюро г. Биробиджана Анна Маслова.

Погодные качели затронули и другие аспекты. В июне регион накрыли шквальные ветры, которые повалили деревья и повредили линии электропередач. Также фиксировали град и частые грозы.

Специалисты отмечают, что хотя серьезных катастроф удалось избежать, подобные скачки могут указывать на общие климатические изменения. Для региона, где логистика и сельское хозяйство напрямую зависят от состояния дорог и полей, мониторинг таких условий становится вопросом безопасности и экономики.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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