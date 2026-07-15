Праздник по строгим правилам: что категорически запрещено на Эл Ойыне в Горно-Алтайске

Национальный праздник Эл Ойын отметят в Горно-Алтайске 17-18 июля. В эти дни в городе введут ряд ограничений. Гостям советуют заранее спланировать свои маршруты.
Мэр Горно-Алтайска утвердил план работ по подготовке города к народным гуляниям. Запретили розничную продажу алкоголя на всей городской территории. Спецоператоры будут досматривать посетителей на входе.
Масштабные мероприятия потребовали перекрытия ряда участков для транспорта и пешеходов. Полный список адресов и графиков движения опубликовали на сайте городской администрации.
Потребности безопасности объяснили уполномоченные органы. Контроль повысят в кожуунах, прилегающих к сцене.
"Крупные культурные фестивали требуют строгого сценария. Перекрытие улиц и ограничение въезда B2B-техники помогает избежать давки и оперативно реагировать на инциденты", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
На территорию праздника нельзя проносить стеклянные бутылки и банки. Под запретом также сумки и рюкзаки крупнее стандартных городских размеров.
Стоять со своим велосипедом или самокатом возле сцены тоже нельзя. Личный электротранспорт придется оставить в специально отведенных зонах.
Уличные торговцы пройдут дополнительную проверку. Еду и напитки будут продавать только в пластиковой или бумажной таре.
"Такие меры снижают травматизм в толпе. Разбитое стекло и острые предметы превращаются в оружие в случае паники. Ограничение по габаритам сумок упрощает работу службам безопасности", — рассказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Общественный транспорт Горно-Алтайска скорректировал расписание. Часть маршрутов временно изменится или отменится.
Таксистам запретили парковаться в радиусе 500 метров от главной площадки. Зоны высадки пассажиров обозначат знаками.
Для гостей праздника организуют дополнительные автобусы-шаттлы от окраин города к центру событий. Их будут пускать по выделенным полосам.
"Временное перенаправление потоков — единственный способ разгрузить узкие улицы исторического центра. Это стандартная практика для туристических городов во время фестивалей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Нет. На всей территории Горно-Алтайска с 00:00 17 июля до 00:00 19 июля запрещена розничная продажа алкоголя. Пронести его на праздник тоже не получится — служба безопасности досмотрит вещи.
Владельцам жилья в зонах ограничения выдадут специальные пропуска. Получить их можно в местном отделе ГИБДД до 16 июля включительно. Пропуск действует только на один автомобиль.
Да. Въезд на закрытые участки без разрешения карается штрафом от местных властей. Сумма зависит от типа нарушения и начинается от 3 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф выше.
Прилегающие парковки торговых центров останутся открытыми. Но подъездные пути к ним могут быть перекрыты. Рекомендуем планировать маршрут с учетом временных знаков и объездов.
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