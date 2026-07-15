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Праздник по строгим правилам: что категорически запрещено на Эл Ойыне в Горно-Алтайске

Россия » Сибирь » Барнаул

Национальный праздник Эл Ойын отметят в Горно-Алтайске 17-18 июля. В эти дни в городе введут ряд ограничений. Гостям советуют заранее спланировать свои маршруты.

Массовый хоровод людей в народных костюмах на открытом празднике
Фото: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены
Массовый хоровод людей в народных костюмах на открытом празднике

Организация и безопасность

Мэр Горно-Алтайска утвердил план работ по подготовке города к народным гуляниям. Запретили розничную продажу алкоголя на всей городской территории. Спецоператоры будут досматривать посетителей на входе.

Масштабные мероприятия потребовали перекрытия ряда участков для транспорта и пешеходов. Полный список адресов и графиков движения опубликовали на сайте городской администрации.

Потребности безопасности объяснили уполномоченные органы. Контроль повысят в кожуунах, прилегающих к сцене.

"Крупные культурные фестивали требуют строгого сценария. Перекрытие улиц и ограничение въезда B2B-техники помогает избежать давки и оперативно реагировать на инциденты", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Таможенные правила на входе

На территорию праздника нельзя проносить стеклянные бутылки и банки. Под запретом также сумки и рюкзаки крупнее стандартных городских размеров.

Стоять со своим велосипедом или самокатом возле сцены тоже нельзя. Личный электротранспорт придется оставить в специально отведенных зонах.

Уличные торговцы пройдут дополнительную проверку. Еду и напитки будут продавать только в пластиковой или бумажной таре.

"Такие меры снижают травматизм в толпе. Разбитое стекло и острые предметы превращаются в оружие в случае паники. Ограничение по габаритам сумок упрощает работу службам безопасности", — рассказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Транспортная система в дни праздника

Общественный транспорт Горно-Алтайска скорректировал расписание. Часть маршрутов временно изменится или отменится.

Таксистам запретили парковаться в радиусе 500 метров от главной площадки. Зоны высадки пассажиров обозначат знаками.

Для гостей праздника организуют дополнительные автобусы-шаттлы от окраин города к центру событий. Их будут пускать по выделенным полосам.

"Временное перенаправление потоков — единственный способ разгрузить узкие улицы исторического центра. Это стандартная практика для туристических городов во время фестивалей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли купить алкоголь в магазине заранее и принести с собой?

Нет. На всей территории Горно-Алтайска с 00:00 17 июля до 00:00 19 июля запрещена розничная продажа алкоголя. Пронести его на праздник тоже не получится — служба безопасности досмотрит вещи.

Что делать, если я живу в центре и мне нужно проехать на машине домой?

Владельцам жилья в зонах ограничения выдадут специальные пропуска. Получить их можно в местном отделе ГИБДД до 16 июля включительно. Пропуск действует только на один автомобиль.

Действуют ли штрафы за нарушение пропускного режима?

Да. Въезд на закрытые участки без разрешения карается штрафом от местных властей. Сумма зависит от типа нарушения и начинается от 3 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф выше.

Будет ли работать парковка у торговых центров?

Прилегающие парковки торговых центров останутся открытыми. Но подъездные пути к ним могут быть перекрыты. Рекомендуем планировать маршрут с учетом временных знаков и объездов.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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