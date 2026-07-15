Пробки больше не заблокируют город: во Владивостоке проложили путь в обход заторов

Во Владивостоке начали комплексный ремонт дороги по улице Нефтеветка. Компания "СпецСУ" фактически строит новую трассу длиной около четырех километров, которая соединит Моргородок и мыс Кунгасный. После завершения работ улица станет полноценным дублером проспекта 100-летия Владивостока.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт автомобильной дороги

Долгое время Нефтеветка оставалась грунтовой, но водители все равно использовали её, чтобы объехать пробки на основном проспекте. Теперь здесь проложат асфальт, установят ливневую канализацию, возведут подпорные стены и смонтируют ограждения.

Сложный участок и логистика

Дорогу не перекроют полностью. Работы идут по полосам, поэтому проезд сохранится, хотя и будет затруднен из-за реверса.

Самым трудным отрезком стали 300 метров у виадука через железную дорогу на станции Первая Речка. Здесь дорожникам нужно расширить узкое "горло" участка, учитывая крутой поворот, резкий перепад высот и близость железнодорожных путей. На данный момент рабочие уже расчистили обочины.

Сейчас техника занимается планировкой территории, укрепляет откосы и завозит скальный грунт. На участках, где появятся тротуары, начали монтировать бортовой камень.

Сроки и финансирование

Подготовка к стройке включала межевание земли, установку красных линий и снос незаконных построек. Финансирование проекта обеспечило правительство Приморского края.

Параметр Данные Протяженность дороги ~ 4 км Срок завершения до середины ноября Общий бюджет программы "Большое благоустройство" (на этот год) 4 млрд рублей

Проект реализуют в рамках программы "Большое благоустройство". По планам, до 2026 года в Приморье модернизируют 60 общественных пространств и более 150 дворов.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова