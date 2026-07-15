Пробки больше не заблокируют город: во Владивостоке проложили путь в обход заторов

Во Владивостоке начали комплексный ремонт дороги по улице Нефтеветка. Компания "СпецСУ" фактически строит новую трассу длиной около четырех километров, которая соединит Моргородок и мыс Кунгасный. После завершения работ улица станет полноценным дублером проспекта 100-летия Владивостока.
Долгое время Нефтеветка оставалась грунтовой, но водители все равно использовали её, чтобы объехать пробки на основном проспекте. Теперь здесь проложат асфальт, установят ливневую канализацию, возведут подпорные стены и смонтируют ограждения.
Дорогу не перекроют полностью. Работы идут по полосам, поэтому проезд сохранится, хотя и будет затруднен из-за реверса.
Самым трудным отрезком стали 300 метров у виадука через железную дорогу на станции Первая Речка. Здесь дорожникам нужно расширить узкое "горло" участка, учитывая крутой поворот, резкий перепад высот и близость железнодорожных путей. На данный момент рабочие уже расчистили обочины.
Сейчас техника занимается планировкой территории, укрепляет откосы и завозит скальный грунт. На участках, где появятся тротуары, начали монтировать бортовой камень.
Подготовка к стройке включала межевание земли, установку красных линий и снос незаконных построек. Финансирование проекта обеспечило правительство Приморского края.
|Параметр
|Данные
|Протяженность дороги
|~ 4 км
|Срок завершения
|до середины ноября
|Общий бюджет программы "Большое благоустройство" (на этот год)
|4 млрд рублей
Проект реализуют в рамках программы "Большое благоустройство". По планам, до 2026 года в Приморье модернизируют 60 общественных пространств и более 150 дворов.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.