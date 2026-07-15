Приморье бьет все рекорды: стремительный рывок в стройке обеспечил региону второе место в стране

Приморский край вырвался в лидеры по темпам жилищного строительства, пропустив вперед лишь один субъект федерации. В первом квартале 2026 года регион занял второе место в общероссийском зачете. Такие данные озвучили на форуме "УрбанВосток", где эксперты и застройщики обсуждали будущее сопок и побережий.
Дальневосточный форпост демонстрирует нехарактерную для других окраин динамику. Пока в столицах спорят о перегреве рынка, в Приморье продолжают заливать бетон. Активности способствуют не только льготные программы, но и общая трансформация городской среды. Вместе с новыми кварталами меняется и инфраструктура: например, на десяти ключевых маршрутах заменят освещение, чтобы темные приморские ночи стали безопаснее для водителей "прулей".
"Приморский край сегодня — это точка сборки капиталов и людей. Второе место по темпам ввода жилья говорит о том, что региональные бюджеты и частные инвесторы работают в унисоне, несмотря на логистическое плечо", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Однако девелоперам приходится считаться с суровой натурой края. Каждый новый микрорайон требует защиты от большой воды. Чтобы фундаменты не поплыли во время тайфунов, власти усиливают расчистку русел рек и модернизируют инженерные сети. В самом Владивостоке, например, собирают новую систему ливневки возле кинотеатра "Океан", избавляя город от вечных озер на асфальте.
Спрос на квадратные метры подогревает не только желание жить "с видом на море", но и прагматичный расчет. Близость к Китаю делает регион экспортным хабом. Пока одни покупают квартиры, другие налаживают поставки черемши в Поднебесную или отправляют рекордные партии рыбы за рубеж. На этом фоне даже изменение схемы проезда на Нефтеветке воспринимается как необходимая жертва ради развития транспортного узла.
"Цены на жилье в Приморье остаются одними из самых высоких в стране. Мы видим, что многие предпочитают вкладываться в новостройки, так как ипотека на готовый загородный дом часто оказывается менее доступной", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
|Показатель
|Текущая ситуация
|Место в РФ по темпам ввода
|2-е место
|Основной драйвер
|Льготные программы и госинвестиции
Тем не менее, климат постоянно бросает вызов строителям. Активные циклоны и штормовые ветра заставляют застройщиков использовать усиленные фасадные системы и особые марки бетона. Карнавала не будет, если дом не выдержит типичный для осени тайфун.
"Резкая смена ветра и температурные аномалии для Приморья — норма. Строительная отрасль региона научилась учитывать эти риски, иначе каждый сильный ливень превращался бы в катастрофу", — объяснил Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
Регион получает масштабную поддержку по линии национальных проектов и "Дальневосточной ипотеки", что стимулирует спрос даже при высоких ценах.
Да, из-за влажности и ветровых нагрузок требования к материалам выше, что увеличивает себестоимость застройки по сравнению с центральной Россией.
Основной объем ввода приходится на Владивосток и его спутник Артем, а также на территории опережающего развития.
Проектировщики обязаны учитывать гидрологию, а власти ведут работы по защите дельты рек, как это делается на Большой Уссурке.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.