Приморье бьет все рекорды: стремительный рывок в стройке обеспечил региону второе место в стране

Приморский край вырвался в лидеры по темпам жилищного строительства, пропустив вперед лишь один субъект федерации. В первом квартале 2026 года регион занял второе место в общероссийском зачете. Такие данные озвучили на форуме "УрбанВосток", где эксперты и застройщики обсуждали будущее сопок и побережий.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Строительство жилого дома с разведенными синими трубами инфраструктуры

Строительный бум у океана

Дальневосточный форпост демонстрирует нехарактерную для других окраин динамику. Пока в столицах спорят о перегреве рынка, в Приморье продолжают заливать бетон. Активности способствуют не только льготные программы, но и общая трансформация городской среды. Вместе с новыми кварталами меняется и инфраструктура: например, на десяти ключевых маршрутах заменят освещение, чтобы темные приморские ночи стали безопаснее для водителей "прулей".

"Приморский край сегодня — это точка сборки капиталов и людей. Второе место по темпам ввода жилья говорит о том, что региональные бюджеты и частные инвесторы работают в унисоне, несмотря на логистическое плечо", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Однако девелоперам приходится считаться с суровой натурой края. Каждый новый микрорайон требует защиты от большой воды. Чтобы фундаменты не поплыли во время тайфунов, власти усиливают расчистку русел рек и модернизируют инженерные сети. В самом Владивостоке, например, собирают новую систему ливневки возле кинотеатра "Океан", избавляя город от вечных озер на асфальте.

Анализ рынка и вызовы

Спрос на квадратные метры подогревает не только желание жить "с видом на море", но и прагматичный расчет. Близость к Китаю делает регион экспортным хабом. Пока одни покупают квартиры, другие налаживают поставки черемши в Поднебесную или отправляют рекордные партии рыбы за рубеж. На этом фоне даже изменение схемы проезда на Нефтеветке воспринимается как необходимая жертва ради развития транспортного узла.

"Цены на жилье в Приморье остаются одними из самых высоких в стране. Мы видим, что многие предпочитают вкладываться в новостройки, так как ипотека на готовый загородный дом часто оказывается менее доступной", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Показатель Текущая ситуация Место в РФ по темпам ввода 2-е место Основной драйвер Льготные программы и госинвестиции

Тем не менее, климат постоянно бросает вызов строителям. Активные циклоны и штормовые ветра заставляют застройщиков использовать усиленные фасадные системы и особые марки бетона. Карнавала не будет, если дом не выдержит типичный для осени тайфун.

"Резкая смена ветра и температурные аномалии для Приморья — норма. Строительная отрасль региона научилась учитывать эти риски, иначе каждый сильный ливень превращался бы в катастрофу", — объяснил Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы

Почему Приморье лидирует в строительстве?

Регион получает масштабную поддержку по линии национальных проектов и "Дальневосточной ипотеки", что стимулирует спрос даже при высоких ценах.

Влияет ли погода на стоимость квартир?

Да, из-за влажности и ветровых нагрузок требования к материалам выше, что увеличивает себестоимость застройки по сравнению с центральной Россией.

Где в крае строят активнее всего?

Основной объем ввода приходится на Владивосток и его спутник Артем, а также на территории опережающего развития.

Есть ли риск подтопления новых кварталов?

Проектировщики обязаны учитывать гидрологию, а власти ведут работы по защите дельты рек, как это делается на Большой Уссурке.

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