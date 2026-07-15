Цифровой комфорт: "МегаФон" запустил новую базовую станцию в растущем районе Благовещенска

Жители новых домов в Благовещенске по Игнатьевскому шоссе получили доступ к мобильному интернету со скоростью до 40 Мбит/с. Оператор "МегаФон" установил в микрорайоне дополнительную базовую станцию.
Оборудование работает в стандарте 4G/LTE. Сигнал охватил новостройки между улицами Тепличная и Василенко, а также прилегающие жилые массивы, магазины и социальные объекты. В зону покрытия попали транспортные развязки на маршруте в сторону аэропорта.
Запуск станции увеличил емкость сети. Теперь растущее число абонентов может использовать видеосвязь, стриминговые сервисы и системы "умного дома" без сбоев.
"Район активно застраивается, появляется много новых домов, растет число абонентов, нагрузка на сеть увеличивается. Наши инженеры сделали так, чтобы у новоселов мобильный интернет работал стабильно и быстро", — сообщил директор "МегаФона" в Амурской области Максим Дудкин.
"Запуск дополнительного телеком-оборудования в районе Игнатьевского шоссе — это реальный шаг к тому, чтобы современные цифровые сервисы были доступны каждому", — отметил замминистра цифрового развития и связи Приамурья Алексей Торутантов.
|Параметр
|Значение
|Скорость интернета
|до 40 Мбит/с
|Стандарт связи
|4G/LTE
|Локация
|Игнатьевское шоссе (между ул. Тепличная и Василенко)
Развитие инфраструктуры в этом секторе города критично из-за темпов застройки. Без расширения емкости сети интернет в новых ЖК часто работает медленно из-за высокой плотности пользователей на одну вышку.
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