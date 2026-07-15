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Цифровой комфорт: "МегаФон" запустил новую базовую станцию в растущем районе Благовещенска

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Жители новых домов в Благовещенске по Игнатьевскому шоссе получили доступ к мобильному интернету со скоростью до 40 Мбит/с. Оператор "МегаФон" установил в микрорайоне дополнительную базовую станцию.

Мегафон оператор связи
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мегафон оператор связи

Оборудование работает в стандарте 4G/LTE. Сигнал охватил новостройки между улицами Тепличная и Василенко, а также прилегающие жилые массивы, магазины и социальные объекты. В зону покрытия попали транспортные развязки на маршруте в сторону аэропорта.

Запуск станции увеличил емкость сети. Теперь растущее число абонентов может использовать видеосвязь, стриминговые сервисы и системы "умного дома" без сбоев.

"Район активно застраивается, появляется много новых домов, растет число абонентов, нагрузка на сеть увеличивается. Наши инженеры сделали так, чтобы у новоселов мобильный интернет работал стабильно и быстро", — сообщил директор "МегаФона" в Амурской области Максим Дудкин.

"Запуск дополнительного телеком-оборудования в районе Игнатьевского шоссе — это реальный шаг к тому, чтобы современные цифровые сервисы были доступны каждому", — отметил замминистра цифрового развития и связи Приамурья Алексей Торутантов.

Параметр Значение
Скорость интернета до 40 Мбит/с
Стандарт связи 4G/LTE
Локация Игнатьевское шоссе (между ул. Тепличная и Василенко)

Развитие инфраструктуры в этом секторе города критично из-за темпов застройки. Без расширения емкости сети интернет в новых ЖК часто работает медленно из-за высокой плотности пользователей на одну вышку.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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