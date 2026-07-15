Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит верить в сказки заправщиков: перевод старого авто на премиальное топливо ударил по мотору
Больше не только для бойцов: новый порядок в Хабаровском крае изменил доступ к арендным домам
Лишнее отправляют за борт: Porsche меняет правила и сокращает модельный ряд почти вдвое
Картошка фри дома всегда мягкая: какой этап перед жаркой забывают даже опытные хозяйки
Приморье бьет все рекорды: стремительный рывок в стройке обеспечил региону второе место в стране
Обман при продаже авто почти невозможно доказать: закон заставил покупателей платить за риск
Цифровой комфорт: "МегаФон" запустил новую базовую станцию в растущем районе Благовещенска
Самые тихие жители: эти особенные породы кошек и собак навсегда избавят владельцев от лишнего шума
Урожай просто превращается в кашу: игнорирование этих симптомов оставит вас без кабачков

Цены на заправках стали грабежом: регулятор пригрозил компаниям в пяти регионах России

Россия » Поволжье » Киров

Антимонопольные службы в нескольких регионах России выявили признаки завышения цен на топливо. Предупреждения получили 14 предприятий в Нижегородской, Саратовской и Кировской областях, а также в Республике Удмуртия и Краснодарском крае.

Пожилой мужчина пьет кофе в кафе на заправочной станции
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мужчина пьет кофе в кафе на заправочной станции

В Кировской области под подозрение попали заправки сети "Движение". Предприятия занимают доминирующее положение на рынках десяти районов: Арбажского, Афанасьевского, Богородского, Верхнекамского, Лебяжского, Немского, Свечинского, Сунского, Унинского и Зуевского.

"Рост цен на горючее может говорить об установлении экономически необоснованных цен, что в свою очередь может ущемлять интересы покупателей из-за навязывания невыгодных для них условий", — пояснили в УФАС по Кировской области.

Регулятор установил десятидневный срок для устранения нарушений. Требование касается компаний "Чепецкнефтепродукт", "Лузская нефтебаза" и "Кильмезьнефтепродукт", которые работают под брендом "Движение".

Компания Статус
"Чепецкнефтепродукт" Обязана устранить нарушения за 10 дней
"Лузская нефтебаза" Обязана устранить нарушения за 10 дней
"Кильмезьнефтепродукт" Обязана устранить нарушения за 10 дней

Ситуация с ценообразованием на АЗС напрямую влияет на логистику и стоимость перевозок в сельских районах, где водители часто ограничены в выборе заправочных станций.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Нефть
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Военные новости
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Пожилым людям станет намного легче: в Мильковском округе внедрили новый стандарт диагностики
Стройка с нуля стала роскошью: ипотечные заемщики в России выбрали иной путь обновления жилья
Природа вышла из берегов: затяжные ливни в Челябинской области создали критическую нагрузку на ГТС
Природа со всеми удобствами: как сохранить ощущение свободы, не жертвуя комфортом
Жить теперь станет проще: в Биробиджане ускорили темпы создания доступного жилья для людей
Общение без единого слова и взгляда: биологи обнаружили скрытый канал передачи данных в грунте
Чистота, которая держится неделями: как одно средство из косметички избавит вас от разводов на зеркале
Ростовская область: определены сроки охоты на сурка, косулю, волков и шакалов
Богатства Курильских островов вышли на новый уровень: запуск производства обеспечит рынок до 2029 года
Ученые из Университета штата Мичиган связали прием комбинированных контрацептивов с перееданием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.