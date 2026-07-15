Цены на заправках стали грабежом: регулятор пригрозил компаниям в пяти регионах России

Антимонопольные службы в нескольких регионах России выявили признаки завышения цен на топливо. Предупреждения получили 14 предприятий в Нижегородской, Саратовской и Кировской областях, а также в Республике Удмуртия и Краснодарском крае.
В Кировской области под подозрение попали заправки сети "Движение". Предприятия занимают доминирующее положение на рынках десяти районов: Арбажского, Афанасьевского, Богородского, Верхнекамского, Лебяжского, Немского, Свечинского, Сунского, Унинского и Зуевского.
"Рост цен на горючее может говорить об установлении экономически необоснованных цен, что в свою очередь может ущемлять интересы покупателей из-за навязывания невыгодных для них условий", — пояснили в УФАС по Кировской области.
Регулятор установил десятидневный срок для устранения нарушений. Требование касается компаний "Чепецкнефтепродукт", "Лузская нефтебаза" и "Кильмезьнефтепродукт", которые работают под брендом "Движение".
|Компания
|Статус
|"Чепецкнефтепродукт"
|Обязана устранить нарушения за 10 дней
|"Лузская нефтебаза"
|Обязана устранить нарушения за 10 дней
|"Кильмезьнефтепродукт"
|Обязана устранить нарушения за 10 дней
Ситуация с ценообразованием на АЗС напрямую влияет на логистику и стоимость перевозок в сельских районах, где водители часто ограничены в выборе заправочных станций.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.