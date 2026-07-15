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Семьям в Амурской области поможет государство: новые меры изменят быт молодых родителей

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурской области запустили демографический проект "СемьЯмильные шаги". Власти региона намерены стимулировать рождаемость, создавая инфраструктуру для молодых родителей и помогая совмещать карьеру с воспитанием детей.

Молодая студенческая семья
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Молодая студенческая семья

На совещании с губернатором Василием Орловым представили статистику по региону: первые дети чаще всего рождаются у женщин в возрасте 18-25 лет, вторые — в 27-35 лет, а третьи и последующие — в 30-37 лет. Эти данные легли в основу семи направлений проекта.

Помощь беременным и студентам

Одной из главных точек входа в проект стал Координационный центр сопровождения беременных женщин в Амурском перинатальном центре. Такие кабинеты планируют открыть во всех муниципалитетах области.

Для женщин в сложной жизненной ситуации запустили программу индивидуального сопровождения. С ними будут работать врачи и соцзащита. Студенток, которые становятся мамами, поддержат в вузах: там создадут специальные центры, где помогут с жильем, выплатами и поиском места в детском саду.

Бытовая поддержка и "социальные няни"

В рамках программы "Семейная поддержка — 360" развивают пункты проката детских вещей. Сюда входят коляски всех типов, автокресла, манежи, видеоняни и другие предметы первой необходимости.

Регион готовит запуск проекта "Социальные няни" и открытие групп кратковременного присмотра за детьми до семи лет. В таких группах с детьми займутся психологи, логопеды и воспитатели. Услуга будет доступна многодетным семьям, родителям детей-инвалидов и студентам.

Инфраструктура и цифровые сервисы

Сеть семейных многофункциональных центров (СМФЦ) расширяется. Сейчас они работают в Благовещенске и Свободном, новый центр откроют в Тынде. Дополнительную точку присутствия планируют разместить в одном из крупных торговых центров Благовещенска.

Для упрощения бюрократических процедур запустили "Семейный калькулятор". Через этот цифровой сервис родители могут пройти опрос и получить список всех положенных им выплат и льгот.

Инструмент поддержки Суть меры
Семейный калькулятор Цифровой подбор мер поддержки под конкретную ситуацию
Корпоративный стандарт Соглашения с работодателями (более 100 компаний) по гибким условиям труда
СМФЦ Единые центры услуг в Благовещенске, Свободном и Тынде

"Многодетные семьи — это ценность. Государственная поддержка для них должна быть ощутимой и своевременной. Важно помочь молодым жителям области найти и сохранить правильный баланс между учебой или работой и семьей", — отметил губернатор Василий Орлов.

Кроме того, в Приамурье создают сеть кабинетов ранней помощи семьям с детьми, чтобы диагностировать и корректировать проблемы развития ребенка на максимально ранних этапах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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